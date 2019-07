Promoção Dia dos Pais Teresina Shopping leva clientes a show de José Augusto

Depois de três anos e após muitos pedidos, José Augusto volta a capital do Piauí, no dia 10 de agosto, para apresentação do show ‘Um Brinde ao Amor” no Theresina Hall. Com mais de 20 milhões de álbuns vendidos e mais de 400 composições, José Augusto ainda é uma das maiores referências da música romântica do Brasil.



‘Um Brinde Ao Amor’ é também é o nome da canção inédita que o artista lançou para comprovar e enaltecer sua história. Além dela, integram o repertório do show os clássicos já consagrados como “Sábado”, “Fantasia”, “Aguenta Coração”, “Fui eu” e “Chuvas de Verão” e muitas outras.

Que tal presentear o papai com esse show inesquecível? A Promoção Dia dos Pais do Teresina Shopping já começou e vai levar alguns clientes para curtir a apresentação do consagrado cantor. Para participar é super fácil. A cada R$200,00 em compras, os clientes do Teresina Shopping ganham uma chance no Giro Premiado e concorrem a uma mesa com quatro cadeiras para assistir ao show com toda a família.

Os clientes podem trocar seus cupons de compras na Central de Troca do Teresina Shopping. O espaço é localizado no piso superior, próximo à Praça de Alimentação. O local funciona de segunda à sábado, das 10h às 22h, e no domingo, das 12h às 21h. A promoção segue até o dia 10 de agosto.