Promoção ‘Consultório Bar’ segue até o dia 27 de dezembro na FM O Dia

A promoção ‘Consultório Bar’, em parceira com a FM O Dia e a cantora Micarla segue até o dia 27 de dezembro. Para participar é muito simples, basta o ouvinte entrar em contato com a Rádio FM O Dia, através do WhatsApp (86) 3333-3333, dizer o nome da música da Micarla que está tocando, deixar telefone, nome e RG, e pronto, já está participando.

O sortudo irá ganhar um vale consumação no restaurante Dom Nelore, tudo pago pela Micarla. Kleyton Correia, diretor da Rádio FM O Dia, enfatiza a importância da participação do ouvinte. “Todo mundo pode participar, basta entrar em contato com a gente pelo whatsapp da rádio e concorrer ao vale consumação de R$ 400”, conta.

A cantora Micarla contou um pouco do que se trata a música. “A letra fala de uma pessoa desiludida procurando uma solução para o coração partido, então ela foi ao bar e consultou o garçom, que ofereceu a melhor bebida que pudesse curar a recaída e bebeu até curar essa dor”, cita.





A promoção encerra no dia 27 de dezembro ao meio dia e o resultado será divulgado ao vivo na FM O Dia. A produção da FM O DIA entrará em contato com o ganhador e combinará a entrega da premiação. O vale consumação deve ser utilizado até 15 dias após o resultado.

Micarla começou a cantar profissionalmente aos 13 anos e já passou diversos ritmos musicais, como o forró, MPB e agora o sertanejo. A cantora tem se destacado e agora emplaca mais um hit ‘Consultório Bar’. “Essa música está fazendo sucesso e sendo bem aceita, tocando em todas as rádios, onde já estamos com mais de 70 mil plays em redes sociais, então vale a pena conferir”, conclui.

Isabela Lopes - Jornal O Dia