Projeto vai ofertar 500 vagas em cursos profissionalizantes na zona Norte

A Secretaria da Juventude (Semjuv) lança, no próximo dia 19, o Projeto Qualifica Jismac, que vai oferecer dois módulos de cursos profissionalizantes, cada um com 250 vagas, totalizando, no decorrer dos cursos, 500 vagas. Poderão se inscrever moradores de comunidades dos bairros Santa Maria da Codipi, Parque Wall Ferraz e Mocambinho, todos na zona Norte da capital. As inscrições para os cursos começam no dia 19 de julho.

Segundo o secretário da Juventude, vereador Zé Filho, o programa está sendo executado pela Secretaria, mediante uma parceria com a Prefeitura de Teresina, através da liberação de emenda de autoria do vereador Caio Bucar. “Serão ofertados cursos de qualificação para a comunidade da zona Norte. Essa é mais uma sinalização de parceria para ampliar a atuação dos projetos da Prefeitura. A Semjuv será a executora”, explica o secretário.

O projeto acontece por meio de uma parceria entre a Secretaria da Juventude e o Centro Social da Juventude Independente do bairro Santa Maria da Codipi (Jismac), que será a instituição responsável pelo cadastramento e organização dos cursos. Serão ofertadas vagas para Gestão em Técnicas de Vendas e Auxiliar Administrativo, para o público de 15 a 29 anos. “O foco é qualificar cada vez mais jovens. Estas ações são planejadas dentro da política de governo do prefeito Firmino, que tem a educação como prioridade”, destaca Zé Filho.

Ascom PMT