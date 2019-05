Projeto vai conectar 96 cidades via fibra ótica de norte a sul do PI

O governador Wellington Dias visitou, nesta segunda-feira (27), a sede do Piauí Conectado, em Teresina, para conferir os novos equipamentos e a distribuição dos pontos de acesso pelo estado. O projeto é resultado de uma parceria público-privada (PPP) e implantará 5 mil quilômetros de fibra ótica de norte a sul do Piauí, com 1.500 pontos de internet instalados, conectando 96 cidades e beneficiando 80% da população, com geração de emprego e renda.



“Vamos caminhar para um novo momento no Piauí Conectado. Já saímos da parte de testes e os pontos já começaram a ser utilizados. Essa conexão muda a forma de trabalhar, pois coloca para todo o Piauí 64 GB. Em cada região vamos ter 30 MB”. É desenvolvimento na área de comunicação, com alta tecnologia e alta velocidade”, disse o governador.

No dia 15 de abril, foi concluída a instalação dos primeiros 26 pontos de internet do programa na cidade de Campo Maior. Eles foram instalados em escolas, na Universidade Estadual do Piauí (Uespi) e na delegacia da cidade, a fim de contribuir no trabalho administrativo das instituições e promover o acesso dos alunos a uma internet de qualidade.

A próxima etapa será em Teresina, com previsão de instalação de 360 pontos na capital. “Mostramos os projetos que já estão em execução e que serão executados. Em Teresina, já são 360 pontos. Um total de 500km de fibra ótica instalados na capital, em Campo Maior e Parnaíba. Com esse trabalho, já são 150 empregos diretos gerados”, afirmou o diretor presidente da SPE PI Conectado, Emerson Silva.

De acordo com a superintendente de Parcerias e Concessões do Estado, Viviane Moura, o Piauí Conectado levará internet de qualidade e maior conectividade para a população, além da geração de empregos, principal retorno da rede de fibra ótica no estado. "Há um mês, a SPE entregou 23 pontos em Campo Maior, que serão liberados para uso em junho. Também vamos entregar, em junho, mais 173 pontos prontos para serem utilizados pela administração estadual: internet de qualidade e velocidade, com maior conectividade para escolas, hospitais e delegacias. São mais de 30 colaboradores, alguns deles contratados considerando a situação de vulnerabilidade, que estavam desempregados e tinham apenas o ensino médio”, destacou a gestora.

O técnico de infraestrutura da PSE Piauí Conectado, David Magalhães, disse que antes estava desempregado e agora já pode contar com um emprego formal perto de casa. “Antes eu era autônomo, trabalhava por conta própria e vivia de ‘bico’. Saí da informalidade, passei a ter a carteira assinada e tenho muita esperança que venha a melhorar não só a minha, mas de outras pessoas que foram contratadas", disse o técnico.

CCOM - Foto: Francisco Leal/CCOM