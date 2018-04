Projeto piauiense é escolhido pela ONU com umas das 15 melhores PPP's do mundo

O Projeto Nova Ceasa, da Superintendência de Parcerias e Concessões do Governo do Estado do Piauí, foi eleito um dos 15 melhores projetos de parceria público-privada (PPP) do mundo, pela Comissão Econômica das Nações Unidas para a Europa (Unece).

O Piauí é o primeiro estado do Brasil a apresentar um projeto deste formato em um evento da ONU. “Consideramos que este projeto representa não apenas o sucesso que o Governo do Piauí já conseguiu para a sua população, combatendo a pobreza, protegendo o meio ambiente e promovendo o crescimento econômico, mas ainda que será um exemplo que pode ser seguido por tantos estados neste nosso planeta”, afirmou o correspondente da ONU.

Foto: Divulgação

A superintendente de Parcerias e Concessões do Estado, Viviane Moura conta que para ela isso representa um grande destaque para o Piauí. “Na superintendência, consideramos as pessoas, em primeiro lugar. Esse trabalho tem várias externalidades positivas, principalmente, do ponto de vista de redução de desigualdades, de equidade na distribuição de renda, a possibilidade de melhorar a distribuição de alimentos na região", comenta.

De acordo com o diretor presidente da Nova Ceasa, James Andrade, está reconhecimento é um reflexo do trabalho e esforço de toda equipe. “Ficamos felizes com o resultado e, ao mesmo tempo, surpresos, já que estamos apenas no início de grandes transformações que faremos na Nova Ceasa. São apenas dez meses de gestão, mas sem dúvidas, este conhecimento é reflexo de um trabalho que a nossa equipe vem desempenhando com bastante responsabilidade”, disse.

O projeto será apresentado em um fórum organizado pela entidade que será realizado no Palácio das Nações Unidas, em Genebra, em maio deste ano.

Da Redação