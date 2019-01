Projeto de lei visa autonomia de mulher em situação de violência doméstica

Um projeto de lei que busca auxiliar mulheres em situações de violência doméstica está em desenvolvimento no Estado. A proposta é que 5% das vagas de contrações de licitações de obras da administração pública sejam destinadas a mulheres em situação de risco de violência.



Durante reunião com a governadora interina Regina Souza, a delegada Eugênia Villa fez a apresentação do projeto. “A ideia principal é dar assistência psicológica, social e jurídica a essas mulheres que estão em situação de risco. Será criado um banco de dados, onde as mulheres vão preencher formulários para que juntos possamos mapear as situações mais críticas, esses dados ficarão com a universidade”, disse.



Delegada Eugênia Villa. Foto: Elias Fontinelle/ODIA

Segundo a delegada, mediante esses dados será possível encaminhar diretamente para as empresas de acordo com o perfil da vaga a ser preenchida. “É um projeto em que todos ganham, pois com ajuda da universidade poderemos estudar esses dados e desenvolver mais planos de segurança pública voltada para as mulheres do nosso estado. Este projeto inclusive foi desenvolvido baseado em uma lei que já existe no Rio grande do Norte”, afirma Eugênia.

O Portal O Dia tentou contato com a governadora interina Regina Sousa para comentar sobre o projeto, mas não conseguiu contatá-la.

Adriana MagalhãesGeici Mello