Projeto da Equatorial Piauí reduz conta de energia de instituições sociais no estado

Há mais de 20 anos atuando na assistência de crianças e adolescentes diagnosticadas com câncer no estado do Piauí, a Casa de Apoio à Criança com Câncer – Lar de Maria, é uma das nove instituições beneficiadas no estado pelo E+ Energia do Bem. O projeto da Equatorial Piauí, lançado em 2020, tem realizado ações de eficiência energética que melhorem a qualidade dos serviços dessas entidades, mudando positivamente o consumo de energia por meio de equipamentos mais eficientes e do fornecimento de energia através de fontes sustentáveis, com intuito de reduzir o valor da conta de energia e gerando mais oportunidades para estas instituições. O investimento global para todas as 9 instituições inicialmente escolhidas em 2020 é de mais de R$ 5 milhões de reais.



Lar de Maria (Foto: Divulgação)

Por meio do E+ Energia do Bem, o Lar de Maria contará com uma previsão de redução anual de até 83% na fatura de energia. “Com esse projeto da Equatorial, nós teremos uma grande redução no valor da fatura. Será uma economia que realmente estávamos precisando para investir no custeio da casa, na aquisição de mais medicamentos, próteses para os pacientes e realização de exames”, afirma Lenora Campelo, Coordenadora de voluntariado da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Piauí.

Mas como será alcançada essa economia?

Foram implantados diversos módulos de sistemas fotovoltaicos para geração de 19,8 kWp de energia solar, troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED (199 lâmpadas), implantação de climatização com a troca de aparelhos de ar condicionados velhos por novos e mais eficientes (18 novos aparelhos), além de outras ações como a substituição de telhas, troca da fiação elétrica e pinturas pontuais. “A Equatorial sabe do seu papel social e busca melhorar a vida das pessoas e de instituições sociais que ajudam os piauienses. Assim, trabalhamos a eficiência energética como ferramenta de transformação social. Através das intervenções realizadas nas instituições é possível garantir um consumo mais eficiente da energia e a redução no valor da conta”, explicou o gerente de clientes especiais, Joaquim Milhomem.

(Foto: Divulgação)

O Líder de Operações de Eficiência Energética, Edmilson Santos, caracteriza a iniciativa como representação clara de um projeto que reflete e traduz o compromisso social do Grupo Equatorial. ‘’Projetos como esse tem como objetivo reforçar o compromisso social da Equatorial Piauí com instituições sociais que trazem alegria, qualidade de vida e saúde para aqueles que mais precisam, além de oferecer melhores oportunidades sociais a aqueles que tanto precisam destas instituições. O programa E+ Energia do Bem faz parte da Plataforma de Sustentabilidade do Grupo Equatorial Energia, e visa aplicar e executar em instituições sociais projetos de eficiência energética, que melhorem a qualidade dos serviços que estas oferecem e mude positivamente o consumo de energia das instituições através de equipamentos mais eficientes e implantação de geração de energia através de fontes sustentáveis. Para seleção das nove instituições participantes, a Equatorial Piauí considerou aspectos relacionados a ineficiência dos sistemas de iluminação e climatização identificados a partir de diagnóstico energético, valor da conta de energia, além do relevante serviço prestado por elas aos piauienses‘’, destacou Edmilson.

O Lar de Maria traz enormes benefícios a todos aqueles que dele necessitam durante o tratamento e contribuindo para a elevação da autoestima dos pacientes. Toda a manutenção destes projetos é efetuada graças às doações captadas pelas voluntárias e pelo telemarketing por meio de campanhas realizadas durante o ano inteiro. Para mais informações sobre doar à acesse o site oficial do Lar de Maria em: https://www.redefemininapi.org.br/como-ajudar.php

Confira a lista completa das participantes do Projeto E+ Energia do Bem:

Em Teresina:

Abrigo São Lucas (idosos)

APIPA – Associação Piauiense de Amor e Proteção aos Animais

LBV PI – Legião da Boa Vontade

Lar de Maria – Rede Feminina Estadual de Combate ao Câncer do Piauí

Lar da Esperança (atendimento a portadores de HIV)

MANAIN – Associação Casa de Repouso para Idosos

Hospital Universitário de Teresina HU-UFPI

Maternidade Dona Evangelina Rosa

Em Campo Maior:

APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!