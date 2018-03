Projeto “No Chão da Escola” forma professores em todo Piauí

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) concebe a formação continuada de professores como uma política de Estado essencial para a profissionalização e a valorização da carreira docente e defende que toda formação de professores deve se integrar ao cotidiano da escola respeitando as experiências profissionais de todos os participantes. Com essa visão, a Seduc busca atender as necessidades das escolas estaduais piauienses levando formação continuada aos coordenadores pedagógicos que, por sua vez, contribuem com a formação dos professores, através do projeto "No Chão da Escola".

Dados relevantes indicam a eficácia do projeto. No ano de 2016, a Formação aconteceu em mais de 500 escolas públicas estaduais e certificou em torno de 6 mil professores, que atuavam em regime de 40h. Em 2017, a formação foi ampliada e todos os professores em efetivo exercício tiveram acesso à formação, contemplando cerca de 8 mil.

Desde sua implantação em 2016, o projeto tem sido uma das pautas prioritárias da Seduc. Ele está fundamentado no princípio de que a escola, como espaço de formação contínua, oferece condições ideais para discussão das práticas pedagógicas, visando à melhoria da qualidade de ensino e, consequentemente, dos índices educacionais apontados pelas avaliações externas.

A coordenação do Projeto "No Chão da Escola" revela que resultados de avaliações externas, nos anos de 2015 e 2016, apontaram um déficit na qualidade de ensino nas escolas públicas estaduais e a urgência em se implantar políticas de melhoria do desempenho dos educandos. "Os resultados dessas avaliações evidenciaram a necessidade de um esforço do poder público em concentrar estratégias didático-pedagógicas no processo de formação dos profissionais da educação, que efetivamente proporcionassem, além da melhoria da aprendizagem, a consolidação das competências e das habilidades a serem alcançadas em cada etapa/ano da Educação Básica", destaca a coordenadora Elenice Nery.

A secretária da Educação, Rejane Dias, afirma que intenção é organizar a prática docente para obter ganhos diários, por meio de metodologias claras, atitudes de corporação, persistência do professor e expectativas dos alunos. "A evolução na aprendizagem está levando o aluno do Piauí a alcançar novos patamares, mas isso só está sendo possível com a adoção de novos modelos educacionais que assegurem o domínio das linguagens, partindo das práticas vividas na escola e na sociedade, proporcionado que a educação do Piauí seja a que mais avança no Brasil", enfatiza.

Nova Base e desafios para 2018

A Seduc adota uma estratégia de formação continuada, com um olhar voltado para a interdisciplinaridade, com foco nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), cuja aprovação recente para o Ensino Fundamental, requer da escola uma mudança de postura em relação à aprendizagem dos educandos.

Elenice Neri revela ainda que em 2017 a ênfase foi o trabalho interdisciplinar, com foco na aprendizagem significativa dos educandos. "Para 2018 esse propósito é reforçado com a meta de atender prioritariamente os objetivos do Pacto pela Aprendizagem", diz.

O gerente da 4ª Gerência Regional de Educação (GRE), Tarcísio Soares, observa que é necessário compreender que a formação é uma ação positiva, pois assegura um envolvimento de todos nas atividades da escola, por ser a oportunidade que muitos professores têm para falarem sobre suas angústias e refletirem sobre suas práticas pedagógicas. "Outro ponto positivo é a integração dos professores na busca pela solução de problemas cotidianos, realização de planejamento integrado, autoavaliação das atividades, elaboração e execução dos projetos interdisciplinares, que visam à melhoria da aprendizagem", completa o gerente.

Como se dá a formação

A dinâmica das formações do projeto obedece a uma sistemática que envolve vários atores, como o Centro de Formação Antonino Freire que forma os coordenadores de ensino das 21 Gerências Regionais, e estes se tornam multiplicadores junto aos coordenadores pedagógicos que, por sua vez, levam a formação para a escola de atuação. Assim, a formação acontece em rede numa lógica interativa entre os sujeitos envolvidos, ao tempo em que oportuniza a atuação de todos de maneira dialógica.

Para dinamizar ainda mais essa formação e possibilitar um maior alcance do projeto, algumas temáticas serão discutidas em parceria com o Canal Educação, por meio da mediação tecnológica; da mesma forma, o referido Canal será utilizado como suporte para troca de experiências e socialização das atividades extras.

Ao final do período da formação, cada escola participante deverá apresentar os resultados das atividades realizadas ao longo ano letivo, no Seminário de socialização. Para 2018 estão previstos seis encontros com os formadores regionais. O primeiro ocorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro e os demais ocorrerão em março, abril, agosto e novembro. Os temas abordados envolvem o currículo e avaliação, clima escolar, acesso e fluxo, democratização das relações escolares.

