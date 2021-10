Programação dos 199 anos do Piauí é voltada para agradecimentos e homenagens

As comemorações do “Dia do Piauí, Meu Canto de Exaltação”, nos 199 anos do Piauí, contará com eventos a partir desta segurança-feira (18) em Teresina e na cidade de Parnaíba, no litoral do Estado. Serão cerimônias cívicas, religiosas e de outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí.

Em Parnaíba, nesta segunda (18), acontece o Culto em Ação de Graças na Igreja Evangélica El Shaday e a Cerimônia de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, no Complexo Porto das Barcas.

Leia também: Wellington Dias discute no STF cortes no Bolsa Família no Nordeste

No dia 19 de outubro, as celebrações começam com Aposição de Corbelha de Flores no Monumento da Independência, hasteamento das bandeiras na Praça da Graça e, missa em Ação de Graças, na Catedral de Nossa Senhora da Graça, em Parnaíba.

Foto: Divulgação / Ccom

Já em Teresina, à atarde, uma Missa em Ação de Graças será celebrada na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva. Logo depois, acontece a Cerimônia de Outorga da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí, no Theatro 4 de Setembro – Praça Pedro II.

O governador Wellington Dias explicou que as celebrações desse ano serão voltadas para agradecimento e homens. “Além de agradecer pelas bênçãos, o momento também é de homenagear homens e mulheres que transformam a vida de piauienses e colaboram para o desenvolvimento do estado”, disse o chefe do Executivo estadual.

Culto em Teresina

O governador Wellington Dias participou na última sexta-feira (15) na Igreja Batista do Jóquei, em Teresina, de um culto em ação de graças pelos 199 anos do Piauí. “É esse sentimento de gratidão que me move. Antes de ser governador eu sou cristão e venho aqui para agradecer todos os milagres que têm acontecido no Piauí”, afirmou.

Compartilhar no

Com informações do Governo do Estado

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!