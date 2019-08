Programação diversificada marca aniversário de 167 anos de Teresina

A capital piauiense completa 167 anos amanhã (16) e, para celebrar a data, diversas atividades serão realizadas ao longo de todo o dia. A programação organizada pela Prefeitura de Teresina começa às 9h, com missa solene na Igreja Matriz Nossa Senhora do Amparo, localizada na Praça da Bandeira.

Às 11h, terá uma sessão solene na Câmara Municipal de Teresina, que fica na Avenida Marechal Castelo Branco. O tradicional parabéns e o corte do bolo de aniversário acontecem às 16h na Praça do Poti Velho, na zona Norte de Teresina. O dia de comemorações encerra com a solenidade de outorga da Medalha do Mérito Conselheiro José Antônio Saraiva, no Theatro 4 de Setembro.



O tradicional corte do bolo será a partir das 16h na Praça do Poti Velho - Foto: Arquivo O Dia



Ainda para marcar o aniversário da cidade, no domingo, dia 18 de agosto, acontece a ‘Volta da Frei – Corrida Padre Florêncio’, na Avenida Frei Serafim, com largada prevista para às 7h. As inscrições para a prova iniciam hoje (15), a partir das 6h.

Ao todo serão 900 vagas. As inscrições são gratuitas e serão realizadas no site www.xcrono. com.br. O percurso totaliza 5.430 metros, com largada na Avenida Frei Serafim, no cruzamento com a Avenida Antonino Freire, no sentido da Ponte Juscelino Kubistchek. Lá haverá um contorno no primeiro retorno da Avenida João XXIII (acesso para a Avenida Nossa Senhora de Fátima), retornando para a Avenida Frei Serafim, com chegada na igreja São Benedito.

Os atletas inscritos no evento poderão receber o kit (composto pelo número de peito e chip de cronometragem) nos dias 16 e 17 de agosto, das 8h às 12h, na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), localizada na Avenida Campo Sales, nº 1292. Para retirada é necessário apresentar o documento de identificação. A entrega será feita somente para o dono da inscrição.

Todos os atletas que completarem o percurso receberão medalha de participação. Já os três primeiros colocados de cada categoria, masculino e feminino, receberão um troféu. Também haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados geral (masculino e feminino), sendo R$ 1 mil para o primeiro colocado, R$ 800,00 para o segundo e R$ 600,00 para o terceiro.

Para os três atletas mais idosos, independente do sexo (masculino ou feminino) que completarem a prova, será oferecida a premiação também em dinheiro de R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 100,00, respectivamente.

Parques, festival de food-trucks e grafite

Quem preferir se divertir ao ar livre no feriadão poderá aproveitar o Parque da Cidadania, que funcionará normalmente, das 5h30 às 10h e das 16h às 21h30. O Parque Potycabana também ficará aberto ao público das 6h às 12h e das 15h às 21h.

Já quem optar por aproveitar a folga para curtir uma programação cultural, a Fundação Municipal de Cultura Monsenhor Chaves (FMCMC) está realizando atividades durante todo o mês, incluindo eventos, apresentação de oficinas, aniversário dos teatros e o Food Truck Festival.



Parque da Cidadania funcionará normalmente no feriadão da Capital - Foto: O Dia



Na sexta-feira (16), acontece, no Teatro do Boi, o IV Festival de Grafite, que tem o objetivo de homenagear a cidade e valorizar a cultura do hip-hop, grafite, tatuagem, xilogravura, de caricatura e artes plásticas. O encontro tem entrada totalmente gratuita.

Já o estacionamento da Ponte Estaiada, na zona Leste da cidade, será palco do Food Truck Festival, que contará com apresentações musicais do dia 14 a 20 de agosto. Todavia, o diferencial do evento é a parte gastronômica, que reúne diversas opções de hambúrgueres artesanais, crepes franceses, acarajé gourmet e sorvetes de casquinhas coloridas para toda família.

O Food Truck Festival já percorreu várias cidades passando por cinco países, 18 estados e 400 municípios. A programação musical inclui a Banda Fullhouse (dia 15); Banda Radiola de Ruah (dia 16); Danilo Rudah (dia 17); Giuliana Dias (dia 18); Zé Quaresma (dia 19); Bruno Farias (dia 20).

Frota de ônibus terá redução de 50% no feriado

A frota de ônibus em Teresina será reduzida em 50% nesta sexta-feira (16) por conta do feriado municipal pelo aniversário de 167 anos da cidade. Esse percentual é o mesmo relativo aos sábados.

O gerente de Planejamento da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans), Denilson Guerra, informou os motivos desse redimensionamento.

“Esse ajuste é praticado em todos os feriados devido ao não funcionamento de órgãos públicos, escolas, bancos, empresas e parte do comércio. Dessa forma, não existe demanda para manter a mesma quantidade de ônibus na frota dos dias da semana que têm funcionamento normal dos serviços”, explicou.

Os seis terminais de integração de Teresina funcionarão das 5h às 23h, mesmos horários dos demais dias.

Sandy Swamy - Jornal O Dia