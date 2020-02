Programação de blocos do Carnaval 2020 movimenta todas as zonas

Uma das datas mais aguardadas do ano chegou. O Carnaval 2020 promete arrastar multidões pelas ruas do Brasil e, claro, de todo o Piauí. Na Capital, Teresina, dezenas de blocos de rua fazem a programação da cidade para os quatro dias de carnaval. Samba, frevo, axé e as tradicionais marchinhas estão nas playlists dos bloquinhos. O convite está aberto ao público em geral e todos estão convocados para essa grande festa, que permite diversão, fantasia e claro, muito respeito ao próximo. Nesta reportagem, O Dia traz informações sobre o carnaval na Capital, no interior e dicas imprescindíveis para quem quer curtir a folia.



Bloquinhos aninam ruas de Teresina. Foto: Arquivo O Dia.

Atrações de sábado (22)

Em Teresina, a diversão já começa neste sábado (22). Sete blocos de rua levarão alegria para os quatro cantos da cidade. A Partir do meio dia, acontece o HBB Folia, que existe dede 2018. O bloco Conjunto Habitar Brasil Bit, popularmente chamado de HBB, fica localizado no bairro Pedra Mole, zona Leste de Teresina. A concentração acontece na Avenida Principal HBB, próximo ao Colégio Itamar Brito.

Na região, pela manhã, haverá um jogo de homens vestido de mulher e, a partir do meio dia, apresentações musicais animam o público. Para o restante do dia estão confirmadas as bandas Samba Black, Piauí Samba, Bruno Gaudêncio (artista local), além de paredões de som e feijoada.

Há sete anos, o Bloco de Virote faz a animação dos moradores do bairro Real Copagre, zona Norte de Teresina. Este ano, a concentração acontece na Praça das Tabocas, na Rua Santa Fé, a partir das 17 horas. Os foliões irão percorrer as ruas do bairro próximas ao local de concentração. Para animar, estão confirmadas as bandas 100% Só pra sambar, Anderson Calasso, Priguilim e Delto Blando.

Já no Centro de Teresina, o Sanatório Geral é um dos blocos mais tradicionais da cidade, com sua fundação ainda nos anos 2000. O intuito era proporcionar alegria e diversão aos teresinenses que não viajavam para outras cidades, mas também queriam brincar a folia de momo. Eis que surgiu o Bloco de Sociedade Carnavalesca Sanatório Geral que, desde então, acontece aos sábados de carnaval.

A concentração acontece das 16 às 22 horas, na Praça da Liberdade, ao lado da Igreja de São Benedito, no Centro de Teresina. Dentre as atrações artísticas estão confirmados os grupos Samba do Crioulo Doido (Raça Brasileira), Banda Eletrochoque (Bia e os Becks) e DJ Lelé da Cuca (Marceleleleco). Na playlist, estão programadas marchinhas, frevo e sambas. O evento é totalmente gratuito e aberto ao público de todas as idades.

O Bloco Negão da Macaúba acontece entrou para a agenda de Teresina desde 2018, na zona Sul. De lá para cá, muita alegria e diversão fazem a folia dos teresinenses. Este ano, o bloco vai às ruas no sábado (22), com concentração às 15 horas, no Bar do Rafael. A saída do bloco está marcada para as 17 horas, com arrastão animado pela Orquestra de Frevo e marchinhas pelas ruas do bairro em direção ao Parque Ambiental da Macaúba.

Na chegada, atrações musicais farão a festa para os foliões. Estão confirmados os grupo Auto-estima (samba e pagode), Batuque Impera-samba (bateria) e Rivotril Elétrico (axé, marchinhas e frevo).

Na zona Leste, o tradicional Bloco Capote da Madrugada está marcado para este sábado, a partir das 14 horas. A concentração será em frente a um restaurante na Avenida Dom Severino, zona Leste de Teresina.

Já o Bloco Fernandão Folia acontece a partir das 21 horas, na Rua José Santana, zona Norte da Capital. O bloco das Fundações, também está com a concentração marcada para as 21 horas. O Bloco das Fundações existe há nove anos, no bairro Matadouro, zona Norte de Teresina. A concentração acontece no Conjunto Cintia Portela, Q-A C-11, próximo à padaria do Teixeira, a partir das 21 horas.

Programação do carnaval do interior do PI

O carnaval também promete alegrar os foliões do interior do Piauí. Em Água Branca, a folia está garantida de 22 a 25 de fevereiro. Para animar os moradores, a Prefeitura preparou uma programação especial com bandas e durante todos esses dias.

Dentre os nomes estão os dos cantores Ávine Vinny, Zé Vaqueiro, Rubynho Oz Bamba e Zé Cantor. Considerado um dos melhores carnavais do Piauí, a festa contará também com Nanaê, Léo Cachorrão, Johnny Fred, Kaio Stronda, Xenhenhem, Grupo Baratinar, Pegadões do Forró, Anderson Rodrigues e Forró Bandido.

Quem também tem aguardado pela folia de carnaval são os florianenses. As festas de carnaval já iniciaram na sexta-feira (21) com o tradicional Bloco das Virgens, marcando a abertura do carnaval na cidade.

De 22 a 24 de fevereiro a folia também está garantida. Oz Bambaz, Ávine Vinny e a Carreta RR conduzem os arrastões no trio elétrico e o corso dos paredões, além de muitas outras atrações no Cais da Beira-Rio, como Zé Vaqueiro, que vem trazendo o “piseiro” para folia de carnaval.

As escolas de samba Os Caipiras, Beija-Flor da Princesa, Mocidade Independente e Arrocha Um, Aperta o Outro foram as selecionadas para abrilhantar o último dia de carnaval (25) na Avenida Getúlio Vargas, encerrando com o bloco Os Ingratos, que também já é uma tradição. Os blocos de ruas, clubes e matinês também irão compor o cenário do folião em 2020.



Isabela Lopes, do Jornal O Dia