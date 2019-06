Programa 'Política Dinâmica' estreia segunda na FM O DIA

A FM O DIA, 92,7 está com 60 dias no ar, e conta com uma programação chega de novidades. A rádio é eclética e toca músicas variadas, mas também traz informações jornalísticas de qualidade. Para somar à grade, o programa Política Dinâmica, dos jornalistas Marcos Melo e Gustavo Almeida, estreia na segunda-feira (10), das 8h às 9h, de segunda a sexta-feira.

O jornalista e apresentador Marcos Melo conta que o programa será bastante dinâmico, trazendo os principais destaques da política, debatendo temas relevantes e de interesse de toda a comunidade. E enfatiza as principais características do Política Dinâmica.

Os jornalistas Marcos Melo e Gustavo Almeida integram a equipe do programa. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

“O nosso programa será bastante dinâmico, e não é só trocadilho com o nome do programa. Queremos condensar, durante uma hora de programa, as informações que as pessoas precisam, mas com a coragem, veracidade e credibilidade com a nossa marca. Teremos entrevistados todos os dias, mas não queremos saber deles ou das fontes oficiais o que eles querem dizer como propaganda. Uma das nossas marcar é contestar a propaganda oficial, porque tiramos o gestor da zona de conforto, promovendo a possibilidade das pessoas entenderem para onde vai o dinheiro do imposto, como ele deveria estar retornando em serviço”, enfatiza.

O apresentador ainda pontua que o programa trará desdobramentos de assuntos relevantes, cobrando ações, serviços e melhorias de gestores, poder público e políticos. Marcos Melo lembra que a política está presente no dia a dia das pessoas e que este assunto deve se abordado constantemente, dando voz aos diversos agentes.

“A política é tudo no dia a dia da gente e é um assunto importante, por isso queremos estimular que as pessoas que acham que na política só tem pessoas ruins, que elas passem a ocupar algum espaço, exatamente para diminuir essa distância e que a vida em sociedade é pura e essencial política”, cita.

Os jornalistas Marcos Melo e Gustavo Almeida integram a equipe do programa. (Foto: Jailson Soares/ODIA)



O jornalista e também apresentador Gustavo Almeida ressalta que o programa contará com a participação de entrevistados. “Traremos entrevistados e tiraremos eles da zona de conforto, pois é costume vermos entrevistados respondendo perguntas doces e o Política Dinâmica, ao longo desses anos, já se caracterizou por fazer aquelas perguntas que geralmente os outros não fazem. Já fazemos isso no portal e agora queremos trazer isso para a rádio, mas sempre respeitando o contraditório e ouvindo as versões”, explica.

O diretor de Marketing do Sistema O DIA de Comunicação comenta que a programação da FM O DIA está crescendo a cada dia, com programas variados e que visam atender a diversos públicos. “Estamos com mais um programa que vem com o jornalismo e a política dentro da nossa grade, que é o Política Dinâmica, e que somará com o AZ no Rádio, do Arimatéia Azevedo e a Najla Fernandes, trazendo o melhor do jornalismo político”, disse.

Isabela Lopes