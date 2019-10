Programa Educar: O DIA TV debate novas práticas pedagógicas

Em homenagem ao Dia dos Professores, comemorado nesta terça-feira, dia 15 de outubro, a O DIA TV vai exibir a terceira edição do Programa Educar. O quadro especial vai ao ar a partir das 20h30 no canal 23.1 e vai abordar as novas práticas pedagógicas voltadas, sobretudo, para alunos com dislexia, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade (TDAH) ou transtorno de aprendizado.



Para tanto, foram convidados profissionais da área de educação que vão discutir estratégias de como as escolas, professores e pedagogos estão trabalhando com esse público, além de debater a relação medicina e pedagogia, e tirar as principais dúvidas da comunidade.

Segundo o diretor da Escola Alsister, Valdiram Lopes, o Programa Educar é muito importante não só para os professores como também para os pais, pois aborda temas pertinentes à sociedade e à formação das crianças.

“Este debate tem uma responsabilidade grande, pois é formado por pessoas que têm diferentes posições, doutores, psiquiatras, professores, diretores e todos têm a mesma sintonia, pois temos o mesmo objetivo, que é ajudar essa geração a superar todos os obstáculos em busca de novos conhecimentos”, destaca.

Também participam desta terceira edição do Programa Educar a psicopedagoga Franciane Braz Santos e o psiquiatra Francisco de Brito.

Dia dos Professores

A origem do Dia do Professor se deve ao fato de, em 15 de outubro de 1827, o imperador D. Pedro I ter instituído um decreto que criou o Ensino Elementar no Brasil, com a instituição das escolas de primeiras letras em todos os vilarejos e cidades do país. Além disso, o decreto estabeleceu a regulamentação dos conteúdos a serem ministrados e as condições trabalhistas dos professores.

Tempos depois, mais precisamente no ano de 1947, o professor paulista Salomão Becker, em conjunto com três outros profissionais da área, teve a ideia de criar nessa data um dia de confraternização em homenagem aos professores e também em razão da necessidade de uma pausa no segundo semestre, até então muito sobrecarregado de aulas.

Mais tarde, em 1963, a data foi oficializada pelo decreto federal nº 52.682, que, em seu art. 3º, diz que “para comemorar condignamente o dia do professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades, em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo delas participar os alunos e as famílias”. O responsável por aprovar esse decreto foi o presidente João Goulart.





