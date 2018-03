Programa de peixamento da Semar lança 1,5 milhão de alevinos em açudes

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (Semar) realizou, no último fim de semana, nas cidades de Gilbués e Curimatá, o Programa de Peixamento com Povoamento e Repovoamento das Bacias Hidrográficas do Estado. No total, 1,5 milhão de alevinos foram distribuídos. Houve também o plantio de mudas nativas do Programa Piauí Mias Verde.

Na cidade de Gilbués, foram distribuídos 30 mil alevinos para moradores que vão soltar os peixes em vários açudes do município. A ação foi realizada pelo secretário Ziza Carvalho, juntamente com o superintende de Recursos Hídricos, Romildo Mafra e contou com o apoio do corpo técnico da secretaria e de autoridades políticas da região. A entrega aconteceu na sede do Núcleo de Pesquisa para Recuperação de Áreas Degradadas e Combate à Desertificação (Nuperade) e foi acompanhada de perto pelo presidente do Núcleo e secretário de Meio Ambiente do município de Gilbués, Fabriciano Corado.

Em Curimatá foram soltos 50 mil peixes das espécies Curimatá, Tilápia e Tambatinga na Barragem Vereda da Cruz, principal açude do município, e 400 mil alevinos na Barragem Algodões II. O prefeito Valdecir Júnior e membros da Associados da Colônia de Pescadores participaram da ação. Já a Lagoa de Parnaguá recebeu 1 milhão de alevinos. Também foi realizado o plantio de 300 mudas de árvores nativas na Praça Marquês de Paranaguá, no município de Parnaguá, como parte das atividades do Programa Piauí Mais Verde, ação que leva a arborização a áreas urbanas dos municípios do Estado.

O Programa de Peixamento com Povoamento e Repovoamento das Bacias Hidrográficas do Estado está sendo executado em vários municípios piauienses e vai contemplar outras cidades piauiense ao longo do ano.

Ascom