Programa de Eficiência Energética proporciona economia e menos impacto ao meio ambiente

A energia elétrica tem se tornado cada vez mais essencial para o desenvolvimento das atividades pessoais e/ou profissionais. Assim, é necessário que as pessoas possam ter consciência da importância da Eficiência Energética (alternativas para otimizar o uso das fontes de energia e medidas para reduzir os custos com maior eficácia).

Contribuindo para essa conscientização, a Equatorial, desde que chegou ao Piauí há quase 3 anos, vem desenvolvendo uma série de projetos voltados para o uso racional da energia com objetivo de diminuir os custos financeiros dos clientes e que contribuem para preservar o meio ambiente. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Equatorial executa o programa por meio de projetos da Plataforma de sustentabilidade E+.

Programa E+ Geladeira Nova no Piauí já trocou aproximadamente 5 mil geladeiras.



O Projeto E+ Geladeira nova tem como proposta beneficiar os clientes através da troca da geladeira velha por uma mais econômica e eficiente, o que vai refletir de forma direta na redução do consumo na conta de energia. Desde 2019, por exemplo, o projeto da Equatorial já possibilitou a troca de aproximadamente 5 mil geladeiras, beneficiando milhares de famílias de norte a sul do estado.

Outra importante iniciativa é o Projeto E+ Bônus pra você, que faz parte do Programa de Eficiência Energética da Equatorial Piauí, onde clientes residenciais recebem um bônus de 50% para substituir os equipamentos ineficientes por equipamentos novos, mais eficientes, mais econômicos e todos com Selo Procel “A” de eficiência energética. A ação visa promover o combate ao desperdício de energia elétrica e incentivar a aquisição de equipamentos eficientes, contribuindo também na redução da conta de energia. Vale destacar, que além dos equipamentos, os clientes participantes podem efetuar a troca de até 05 (cinco) lâmpadas incandescentes ou fluorescentes compactas por lâmpadas de LED, que chegam a representar uma economia de 80% na iluminação residencial. Neste programa, existente desde 2019, foram substituídas cerca de 50 mil lâmpadas de LED, 2.876 geladeiras e 2.717 condicionadores de ar.

O Executivo Corporativo de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e Eficiência Energética (PEE) do Grupo Equatorial, Júlio Mendes, destaca os benefícios do Programa na Equatorial Piauí. “Acreditamos no poder da inovação, da tecnologia e da eficiência energética como ferramentas capazes de disponibilizar grandes benefícios para a população, como a redução do desperdício que reflete na conta de energia e também a redução do impacto ao meio ambiente. Por isso a Concessionária investe nessas ações, com o intuito de beneficiar diretamente milhares de clientes. Isso faz parte do compromisso que temos em melhorar a cada dia a qualidade dos nossos serviços, do nosso atendimento e o fornecimento da nossa energia por meio de um consumo mais eficiente’’, destaca.

Dentre as ações voltadas para a eficientização energética também existe o Projeto E + Energia do Bem, que tem o propósito de reforçar o compromisso social da empresa com instituições sociais que proporcionam melhor qualidade de vida, bem-estar, alegria e saúde para pessoas que necessitam de assistência. Implantação de sistemas fotovoltaicos para geração de energia solar, troca de lâmpadas ineficientes por lâmpadas LED, a modernização do sistema de climatização com a troca de aparelhos de ar condicionados velhos por novos, são algumas das ações realizadas para melhorar a qualidade dos serviços e reduzir o desperdício de energia elétrica nas instituições beneficiadas.

Ao todo, já foram trocadas 14.487 lâmpadas, 54 condicionadores de ar, 7 refrigeradores e instalados mais de 1.628 kWp em sistema de geração de energia solar fotovoltaico, contribuindo para um melhor conforto, menores custos e uma melhor assistência às pessoas atendidas pelas instituições filantrópicas de Teresina e de Campo Maior como, por exemplo, Abrigo São Lucas, APIPA, Hospital Universitário, Lar da Esperança, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Manain, Maternidade Evangelina Rosa, Hospital São Marcos e APAE no município de Campo Maior.

Outra importante ação contínua é o Projeto E+ Reciclagem, que busca promover ações voltadas para disseminar a cultura da coleta seletiva, descarte consciente e correto de resíduos sólidos, com objetivo principal da redução de impactos ambientais que o lixo provoca. Através desta iniciativa, os clientes podem entregar no posto de coleta resíduos como metal, papel, plástico e caixas de Tetra Pak (embalagens de sucos, leite condensado, leite, extrato de tomate, entre outros produtos) e, de acordo com o tipo do material e a quantidade, é calculado um valor de bônus na fatura de energia, como mais um estímulo para esta prática sustentável.

O desconto gerado pelo E+ Reciclagem pode ser aplicado na fatura de energia do próprio cliente ou doado a uma instituição social parceira do programa. Para isso, em Teresina o cliente deve levar os resíduos separados e limpos aos postos de coleta itinerantes, localizados nas praças Cultural-Dirceu I (terça-feira), Marquês (quarta-feira), Saci (quinta-feira) e na praça da Vermelha (sexta-feira) no turno da manhã (8h às 12h) e a tarde (13h às 17h) ou ao posto de coleta permanente, localizado no estacionamento do Assaí Atacadista, que fica na Rua Jacinto Rufino Macedo, 1000, bairro São Raimundo. Para o cadastro, o cliente deve levar uma conta de energia mais recente e um documento de identificação. Ao chegar no local, um atendente irá pesar cada item, por tipo e classe, e então informar o valor final que será revertido em bônus na conta de energia.

Todas essas iniciativas fazem parte da Plataforma E+ da Equatorial Energia e buscam chamar a atenção para a importância do uso consciente, com o objetivo de contribuir de forma sustentável com o meio ambiente e ainda ter acesso a benefícios na conta de energia elétrica.

