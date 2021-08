Programa ‘Ideias em Debate’ estreia nesta terça-feira (31) na O Dia TV

Tem novidade na tela da O Dia TV (Canal 23.1 filiada à RedeTV! no Piauí). Estreia nesta terça-feira (31), às 20h30, o novo programa da casa ‘Ideias em Debate”. A atração vai discutir tudo que envolve o universo empresarial com convidados e entrevistas especiais. A mediação vai ficar sob responsabilidade do empresário Ezequias Costa.



“Essa ideia nasceu com o Dr. Walmir Miranda, diretor presidente do Sistema O Dia. Ele fez uma análise e concluiu que as empresas e entidades do Piauí precisavam de um canal para expressar suas necessidades e demandas. Ele também percebeu que precisava de um empresário para mediar os debates e me convidou. Eu fiquei muito surpreso porque jamais imaginei que nessa altura da minha vida eu estaria diante das câmeras para participar de um programa como esse. Eu aceitei esse desafio por acreditar nessa causa nobre”, disse.

O programa ‘Ideias em Debate’ vai ao ar todas às terças, às 20h30. Ainda segundo Ezequias, o programa tem por objetivo levar as ‘vozes’ das empresas com discussões relevantes para a sociedade. Ele revelou o que público pode esperar da primeira edição.

“Nessa primeira edição, o público vai encontrar um debate muito interessante com os empresários Andrade Júnior, do CIEPI, e o Arthur Feitosa, do MOVE Piauí, que ambos são presidentes de entidades empresariais. Vamos discutir os progressos do Piauí além das oportunidades que existem”, resume.

Ezequias Costa. Foto: Jailson Soares/ODIA

Ezequias Costa comenta ainda sobre a importância do empreendedorismo e da iniciativa privada no contexto de pós-pandemia. “O empreendedorismo vai ser importante sempre: no pré e pós-pandemia. O importante é sempre estarmos pensando em empreender, em ter novas ideias. Agora, sem dúvidas que a pandemia não foi uma coisa boa e nenhum sentido, mas todas as ameaças trazem oportunidades. Então, a pandemia, de certa maneira, obrigou muitas empresas se reinventarem e se reestruturam e o próprio consumidor a mudar a sua demanda”, disse.

Além de falar sobre a consideração aos desejos do consumidor cada vez mais exigente, Ezequias afirmou que a economia piauiense ainda depende muito do Estado, o que é preocupante, em relação a valorização da iniciativa privada.

“Infelizmente vejo com muita preocupação o Piauí. Hoje o Produto Interno Bruto (PIB) do Piauí é de 50 bilhões de reais – o que corresponde a 0,7% do PIB brasileiro. A participação da polução em comparação ao cenário nacional é de apenas 1,5%. Isso é preocupante, pois não estamos na média e, pra isso, precisaríamos estar com números em dobro de riquezas. Quando analisamos a estrutura aí é que caímos para trás: quem é maior de todos eles, incluindo agronegócio, comércio, indústria e construção civil? O Governo, que corresponde a 30% da economia e mostra o quanto somos dependentes dele”, finaliza.

Os debates acalorados do programa ‘Ideias em Debate’ acontecem todas às terças-feiras, na O Dia TV 23.1, partir das 20h30.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!