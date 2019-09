Programa ‘Avivamento Já’ tem propósito de despertar a vida

Vivemos em um mundo cada vez mais conturbado, com relações estreitadas e descontentamentos diários. E, às vezes, é preciso ouvir uma palavra de apoio e consolação para que os dias se tornem menos pesados. Esse é um dos intuitos do programa ‘Avivamento Já’, apresentado diariamente pelo pastor Zezinho Siqueira, das 11h58 às 12h, na O DIA TV.

“O programa tem o propósito de despertar a vida. Avivamento quer dizer dar a vida, reativar, reavivar. Em uma cidade onde o suicídio e a depressão são muito fortes, nosso programa tem a proposta de despertar nas pessoas a esperança para a vida. É um programa curto, portanto somos objetivos e liberamos palavras bem específicas para levantar a autoestima, motivar e levantar as pessoas para Deus”, comenta.



Pastor Zezinho Siqueira explica objetivos do programa - Foto: Divulgação



Durante o programa, são citados versículos e o pastor Zezinho Siqueira faz comentários sobre temas pontuais. A proposta do ‘Avivamento Já’ é que, ao longo dos próximos programas, sejam apresentados relatos de pessoas que superaram algum desafio em sua vida e sirvam como exemplo para outras pessoas se inspirarem.

“Como o programa é gravado, infelizmente não dá tempo de interagir com o público. Mas colocamos imagens da igreja e horários dos dias dos cultos para quem desejar ir. Contudo, posteriormente, temos o propósito de colocar alguns depoimentos de pessoas que foram transformadas. Queremos trazer a mudança das pessoas para mostrar no programa, algo bem objetivo”, enfatiza.

O programa ‘Avivamento Já’ estreou dia 19 de agosto e, apesar do pouco tempo no ar, o pastor Zezinho Siqueira já tem recebido o retorno do público. “Apesar de ser um programa novo, as pessoas estão comentando do programa nas igrejas e por onde passamos, tanto quem assiste o programa, como quem tem se edificado com a palavra de Deus”, finaliza o pastor.

Isabela Lopes - Jornal O Dia