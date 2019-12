Profissionais de O DIA vencem Prêmio de Jornalismo do MP do Piauí

Profissionais do Sistema O DIA de Comunicação foram premiados em duas categorias na quarta edição do “Prêmio de Jornalismo do Ministério Público do Piauí”, cujo resultado foi divulgado nessa quinta-feira (12). A repórter Isabela Lopes conquistou o primeiro lugar na categoria Jornal Impresso, e Jessica Sales e Lívio Galeno, da O DIA TV, ficaram em segundo lugar na categoria telejornalismo.

Nome social: é direito, é humano

Isabela Lopes fala da satisfação em ganhar o prêmio pela terceira vez, especialmente por sua reportagem deste ano ter abordado os diretos das pessoas trans no Piauí. “É muito bom trazer um tema relevante para discussão. Falar sobre o nome social, de direitos que as pessoas trans têm, como por exemplo o uso do nome social. Entre as histórias, contei a do Ícaro que, para conseguir a documentação, teve que passar por um longo processo. Para ser reconhecido pelo nome que se identifica, ele teve que procurar os órgãos que fazem esse tipo de serviço. Então, o prêmio é um reconhecimento porque mostra que o que você está fazendo, de certa forma, está sendo reconhecido”, disse.

Isabela Lopes. Foto: Assis Fernandes.

A reportagem premiada da O DIA TV foi veiculada no dia 29 de novembro e contou a história de David, transexual que também lutou para ter o nome social e sua identidade de gênero reconhecida.

Jessica Sales. Foto: Assis Fernandes.

“David foi o primeiro homem trans a trocar toda a documentação aqui no Piauí. Foi uma satisfação muito grande poder contar a história dele. Ficamos satisfeitos com o resultado, não apenas pelo prêmio, que foi consequência, mas por termos dado visibilidade à história do David, que é a realidade de milhares de outros trans que vivem no Piauí. Estamos muito honrados com essa conquista”, descreveu a produtora Jessica Sales. (Veja a matéria premiada da TV:)

Este foi o primeiro prêmio de jornalismo conquistado pela TV, que estrou há pouco mais de um ano no Estado.