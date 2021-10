Professora piauiense é premiada em projeto de incentivo à mulheres na ciência

O programa ‘Para Mulheres na Ciência’, é um projeto que objetiva contribuir para o equilíbrio de gênero na área científica, premiando e incentivando pesquisas desenvolvidas por mulheres. Lilian Catenacci, professorada Universidade Federal do Piauí (UFPI), foi uma das pesquisadoras premiadas na 16ª edição que ocorreu neste ano.

Lilian Catenacci, professorada Universidade Federal do Piauí. (Foto: Reprodução/Whatsapp)



Em entrevista ao PortalODia.com , Lilian Catenacci conta como a sua paixão pela saúde das pessoas, do meio ambiente e dos animais a moveu para o caminho certo: ser educadora. A docente já percorreu diversas regiões do Brasil para pesquisas com abordagem da saúde única.



“Eu me formei muitos anos atrás e, desde a graduação, já tinha como desafio trabalhar com animais silvestres. Acho que o desafio começou a partir daí. Eu era apaixonada pela área de saúde e foi esse caminho que fui traçando, juntando a saúde das pessoas, do meio ambiente e dos animais, o que hoje a gente conhece como saúde única. Dali, fui trabalhar em uma ONG Socioambiental, porque para mim sempre foi fundamental estarmos perto da sociedade”, explica.



A pesquisadora passou 10 anos em Bom Jesus, município do Piauí, adquirindo experiência em campos do interior. Lilian comenta que, apesar das dificuldades, havia inúmeras possibilidades. “Acho que a gente deve se concentrar naquilo que acreditamos e buscar traçar esses desafios e oportunidades junto com parceiros locais e internacionais, foi isso que eu fiz ao longo desses anos”, destaca.



Lilian trabalha com foco em animais silvestres e saúde unica. (Foto: Reprodução/Whatsapp)

Incentivada pelos próprios alunos, a pesquisadora deu um passo a mais em sua carreira: em abril deste ano, decidiu se inscrever no projeto ‘Para Mulheres na Ciência’, onde a premiação se dá por meio de uma bolsa-auxílio que impulsiona projetos desenvolvidos por mulheres.



“O edital me chamou atenção e é lindo dizer que quem me passou a informação foi um aluno do mestrado, o que mostra o comprometimento pessoal da relação entre professor e aluno, e isso é fundamental”, acrescenta a professora.



Há cerca de um mês, Lilian recebeu a notícia de que foi uma das pesquisadoras premiadas. O seu projeto científico busca estudar vírus, corona viroses e influenza em animais silvestres ao longo do estado do Piauí. “Estou bem feliz e espero que outras oportunidades surjam, para que a gente possa trabalhar muito mais em prol da ciência. Espero também que possa continuar inspirando outras pesquisadoras, minhas alunas e todo mundo que queria trabalhar com ciência", pontua Lilian.



O que dizem os alunos

Para os alunos de Lilian, é um grande privilégio poder trabalhar e aprender com a pesquisadora. Todos a veem como uma inspiração na área da saúde única. Um dos alunos que a incentivou a participar do edital, Osmaikon Lisboa, é mestrando em Veterinária, pelo Programa de Pós-graduação em Tecnologias Aplicadas a Animais de Interesse Regional, da UFPI. Ele comenta o quanto a sua professora é dedicada e trabalha com o coração.



Os alunos se sentem inspirados pelo trabalho da professora Lilian. (Foto: Reprodução/Whatsapp)

“A Lilian é uma inspiração, acredito que não só pra mim, mas para todos que já trabalharam com ela. Sempre trabalhando com responsabilidade e se dedicando no que faz. Incentivei ela a participar da seleção para o prêmio porque sabia que o trabalho que ela vem realizando tinha potencial para ser selecionado, e eu inclusive me orgulho de fazer parte desse projeto”, destaca Osmaikon Lisboa.

Sobre o projeto

‘Para Mulheres na Ciência’ é uma ação conjunta entre a Academia Brasileira de Ciências (ABC), a Unesco e uma empresa de cosméticos privada. O projeto já contemplou 103 pesquisadoras e este ano esteve em sua 16ª edição.



Vencedoras do projeto 'Para Mulheres na Ciência' de 2021. (Foto: Divulgação/L’Oréal Brasil)

O programa busca unir duas grandes forças: as mulheres e a ciência. Para tanto, além da bolsa-auxílio para as pesquisas premiadas, a Unesco também disponibilizou um treinamento para cada uma das cientistas finalistas, com duração de dois dias, incluindo webinars sobre gênero, carreira, media training e outros assuntos relacionados.



