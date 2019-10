Professora orienta candidatos a começarem o exame pela prova de redação

A primeira bateria de provas do Exame Nacional do Ensino Médio 2019 (Enem) acontece próximo domingo, dia 3 de novembro. Nesta data será aplicada a prova de Redação, temida por muitos candidatos, juntamente com as 45 questões de linguagens e códigos e 45 questões de ciências humanas. Nesta reta final de preparação, a professora de Redação, Patrícia Lima, explica a importância da leitura e da prática da escrita para o desenvolvimento de um bom texto.

“O Enem exige um texto dissertativo-argumentativo. Esse tipo de texto exige que o aluno apresente uma tese, ou seja, uma opinião acerca do assunto e que ele comprove a opinião. Então, ele precisa ter uma leitura de mundo sobre vários aspectos sociais. Além disso, ele vai precisar elaborar uma medida de intervenção para resolver o problema, apresentar dados estatísticos, por isso a leitura e a prática diária da escrita são de fundamental importância para que ele consiga fazer uma boa prova”, explica.

A professora Patrícia Lima revela que o aluno deve começar a prova pela Redação. Foto: Elias Fontenele

Outro ponto que pode influenciar diretamente no resultado final da redação é o psicológico do aluno. Para a professora, o ideal é que o candidato comece o dia de provas pela redação.

“O ideal é que, quando ele receber o caderno de questões, busque pela proposta de redação. Que ele faça um esquema do que vier à mente, aquilo que a gente chama de tempestade de ideias e a neuropsicologia fala sobre isso. O aluno iniciando pela redação vai diminuir um pouco da tensão dele em relação ao tempo”, indica a professora, acrescentando que neste primeiro dia de provas os alunos terão cinco horas e meia para entregar o caderno de respostas.

Meio ambiente e violência nas escolas entre os possíveis temas

Patrícia Lima faz ainda algumas apostas sobre os possíveis temas da redação, tendo em vista os acontecimentos que marcaram o ano de 2019. “A proposta de redação do Enem é escolhida através de eixos temáticos. Por exemplo, meio ambiente, que foi marcante nesse ano foi a discursão acerca dos resíduos sólidos, do lixo. Então, a Lei da Utilização dos Canudos Plásticos, destrates ambientais como Brumadinho, queimadas, até o petróleo no litoral podem ser abordados”, acredita.

Patrícia Lima faz suas aposto para o tema neste ano. Foto: Elas Fontenele

“Outros temas como a inclusão da pessoa autista na sociedade, doação de sangue, merenda escolar, e, neste ano, tivemos um caso de um tiroteio em Suzano, em São Paulo, então a violência nas escolas também é um tema que pode cair. Outro ponto atrelado à educação é militarização das escolas como forma de combate à violência”, acrescenta.

Patrícia Lima ressalta ainda que o “segredo” para uma redação nota 1.000 é a prática constante da escrita. “O que existe é prática, falta menos de uma semana, então há tempo. Pedir pra um professor fazer a correção desses textos, reescrever diversos temas, dá uma olhada em temas que caíram no ano passado, e até mesmo na cartilha da redação no site no Enem [pode ajudar] pra fazer boa prova”, finaliza.

Cartilha do Participante

O site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibiliza a Cartilha do Participante com orientações sobre a redação. A cartilha explica, por exemplo, como é feita a correção da redação e traz exemplos de textos que tiraram nota máxima, ou seja, nota 1 mil.

Relembre os temas da redação de edições anteriores do Enem:

Enem 2009: O indivíduo frente à ética nacional

Enem 2010: O trabalho na construção da dignidade humana

Enem 2011: Viver em rede no século XXI: Os limites entre o público e o privado

Enem 2012: O movimento imigratório para o Brasil no século XXI

Enem 2013: Efeitos da implantação da Lei Seca no Brasil

Enem 2014: Publicidade infantil em questão no Brasil

Enem 2015: A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira

Enem 2016: Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil e Caminhos para combater o racismo no Brasil

Enem 2017: Desafios para formação educacional de surdos no Brasil

Enem 2018: Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet

Virgiane PassosJorge Machado, do Jornal O Dia