Professora é morta pelo marido com 26 facadas no litoral do estado

Uma professora foi assassinada com 26 facadas em sua própria residência, no povoado Lameiro, próximo à cidade de Luís Correia, litoral do Estado. O caso ocorreu por volta das 18h deste domingo (03).

Segundo informações do tenente Mesquita Junior, da Companhia de Policiamento Turística de Luís Correia - Ciptur, o principal suspeito do assassinato é o marido da vítima, identificado como Raimundo Neto Pereira, de 32 anos. A mulher, identificada como Selene Veras Roque, era diretora da Unidade Escolar Rita Miranda e bastante conhecida na região. "O crime chocou bastante a todos. Foram 26 facadas", conta o tenente.

O policial informou que o acusado fugiu logo após o assassinato e não foram identificadas testemunhas. "Quando a gente chegou, ele já estava foragido. Realizamos buscas pelo local, mas ele ainda não foi encontrado", conta tenente Mesquita.

Após o crime, surgiu um boato no povoado de que o suspeito havia se suicidado, mas a polícia não confirmou essa informação. Selene deixa uma filha de apenas 7 anos de idade.

Nayara FelizardoLucas Albano