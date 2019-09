Professora dá dicas que podem garantir bom desempenho no Enem

Pela primeira vez, a Seduc leva professora de Educação Física para discutir questões da prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dentre as 45 questões, serão cobrados conteúdos de Linguagem Corporal, no que diz respeito a assuntos ligados à Educação Física. Os estudantes terão contato com a prova logo no primeiro dia de exame, marcado este ano para o dia 3 de novembro.



A professora de Linguagem Corporal/Educação Física da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Geórgia Soares, ressalta que respostas certas na seção de Linguagem Corporal podem garantir a vaga em uma universidade pública. "O aluno que tem um conhecimento extra, tem um score alto. Eu daria um peso alto a esse tipo de questão. A prova de Linguagens vai classificar pessoas que querem ter uma pontuação maior. É uma prova que realmente faz a diferença na vida dos alunos", afirma a professora.

Leia também:

Enem 2019: Piauí tem 122.338 inscritos e provas em 32 cidades

De acordo com as provas do Enem nos últimos anos, a banca poderá abordar questões voltadas ao exercício físico e saúde. A professora Geórgia Soares orienta que os alunos devem se atentar principalmente a ler questões mais voltadas à exercícios, jogos, danças, obesidade e lutas, por exemplo. "Esses são os principais pontos a serem cobrados no Enem", afirma a professora.



É importante destacar que o sucesso em assuntos envolvendo Linguagem Corporal pode ser o que irá destacar os alunos perspicazes. "O que que acontece quando eu tenho conhecimento a mais do que o outro aluno? Eu me classifico. Uma habilidade que a maioria não tem e isso faz com que ele se diferencie dos demais", finaliza a professora.



Foto: Agência Brasil

Revisão

Geórgia Soares é uma das professoras que estarão no próximo domingo (22) no Theresina Hall para a 5ª Revisão Pré-Enem Seduc. Além de Linguagens, o foco também será nas disciplinas de Biologia com o professor Antenor Fortes, História com Flávio Coelho, Matemática com Andrey Filho e Redação com Rógi Almeida. A partir das 7h30 os portões estarão abertos na expectativa de receber mais de 3 mil alunos e público em geral.

Nessa reta final de preparação, os professores preparam um conteúdo didático voltado aos principais pontos de cada matéria. Logo na entrada, os estudantes receberão gratuitamente um caderno com questões para resolução durante as aulas, que vão até às 13h30. A entrada, material e lanche, distribuído no intervalo são gratuitos.

Além da revisão, os alunos da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) têm à disposição outros meios de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), como o aplicativo Canal Educação, disponível no Google Play e App Store, para correção de redação e questões; preparatório online pelo Canal Educação via mediação tecnológica para os mais de 300 polos no interior do Piauí e Passe Livre, que assegura gratuitamente o transporte dos inscritos durante os dias do exame, entre outras ações inclusas no programa.

Jornal O Dia