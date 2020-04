A pandemia mudou a realidade de milhares de pessoas pelo mundo. Para os concurseiros o impacto aconteceu no cancelamento e adiamento de provas. Porém, os estudos não podem parar, para professora Juliana Guerra existem três grupos:

"O primeiro já era de práxi sair de casa para manter o foco nos estudos para manter o poder de concentrar. Buscava um grupo de amigos para fazer um estudo, uma sala para estudar e mudar o ambiente. Um curso presencial para ter um contato próximo com pessoas que querem o mesmo objetivo e um professor para tirar dúvidas de perto", explica Juliana Guerra.

A professora diz que neste primeiro grupo as pessoas estão desestabilizadas, por que sentiram impacto no dia a dia. Já o segundo é formado por consurseiros da área da saúde que estão na linha de frente do novo coronavírus e estão tentando manter o foco nos concursos públicos. Mas com medo de levar o virus pra casa, colocar a família em risco e isso pode atrapalhar.



Professora dá dicas para concurseiros em isolamento social. Reprodução



Todavia, ainda os existem estudantes que já faziam isolamento social. Que evitam sair com amigos e mantêm o foco em casa. A Juliana Guerra diz que essa pessoas não conseguiram ver de forma tão clara os impactos da pandemia, por que já estavam com a vida limitada por causa do concurso público.

Como dica para melhorar a concentração nos estudos, a professor lembra que é bom evitar noticias ruins logo pela manhã é ruim, o indicado é deixar as distrações para o longo do dia e que uma boa noite de sono recarrega as energias.

"A dica para quem está com dificuldade de manter o foco dentro de casa, é que fique atento as primeiras horas do dia, por que os estudos já comprovaram que o nosso cérebro entende que o que a gente faz ao acordar é muito importante, e que é entorno daquilo que deve gerar o nosso dia. A tendência é que ele me dê mais foco e energia ao longo do dia", finaliza.

Sandy Swamy