Professor Dutra e Patrícia Caldas disputam eleições para reitoria da UESPI

O professor Dutra e a professora Patrícia Caldas na noite desta quarta-feira (10) no Campus Poeta Torquato Neto, praça do CCN em Teresina lançaram a chapa Mudar e Reconstruir visando as eleições para reitor e vice-reitor da UESPI para o quadriênio (2022-2026), a consulta será realizada por meio de eleições diretas, em votação secreta, na modalidade eletrônica, utilizando o sistema Helios Voting e terá pleito único, cuja votação correrá dia 30 de novembro de 2021.





Foto: Divulgação

A chapa promete discutir os problemas da UESPI que são diversos, fazer um choque de gestão, com independência, mudança e reconstrução da UESPI. Veja as fotos de lançamento da chapa Dutra/Patrícia Caldas.

