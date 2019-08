Produção e venda de cervejas artesanais avançam no Piauí

De uns anos para cá, a produção de cervejas artesanais ganha mercado e é um negócio que está em alta no Piauí. O número de fabricantes, marcas e rótulos da bebida se multiplica no Brasil e esse aquecimento da atividade se deve ao fenômeno mundial do produto fabricado artesanalmente. Com isso, conquista novos empreendedores e consumidores. Dados da Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), em 2018 foram 210 novas cervejarias, mais do que 4 cervejarias novas por semana e o país alcançou o número de 889 registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O empresário Pedro Martins, da Cervejaria Rambeer, com fábrica localizada na cidade de Caxias, no vizinho Estado do Maranhão mas com escritório de distribuição em Teresina, comemora a boa aceitação da cervejas artesanais pelos consumidores. Para ele, o mercado da bebida artesanal está em ascensão e cresce a medida que mais pessoas experimentam essas bebidas conhecidas como "cervejas especiais". "O consumo de cervejas artesanais já é percebido em Teresina, muitas são as pessoas que aprecisam o produto por possuir maior valor agregado", explicou o empresário.



Segundo Abracerva, em 2018, surgiram 210 novas cervejarias artesanais no Brasil - Foto: Jailson Soares/O Dia



De acordo com Pedro Martins, o mercado local e de outras praças ganha espaço desde 2012 e o consumo se verifica entre as classes A, B e C. Sobre o preço da cerveja artesanal que chega a ser superior das marcas tradicionais, o empresário afirma que não é um fator determinante para a pouca venda. "A venda começa a deslanchar pelo fato de ser uma cerveja diferente, especial, com maior valor agregado ao produto. E as pessoas gostam de experimentar algo mais exclusivo, como é o caso da cerveja artesanal, que se diferencia das demais cerveja pelo próprio nome: artesanal", pontuou.

O empresário informou que há um grupo de pessoas que fomenta a produção de cervejas artesanais no Piauí, na Capital e interior. Para ele, esses empreendedores têm feito é buscar novos sabores e receitas para atrair cada vez mais o público interessado em conhecer as possibilidade criativas de uma boa cerveja artesanal. Além disso, o público consumidor aumenta a medida que aparecem novas marcas no mercado. Sou muito otimista e aposto no crescimento de vendas e consumo cada vez mais pelas pessoas que gostam de uma cerveja de qualidade".

Em Teresina, o consumo de cervejas artesanais avança, muitos são os bares e restaurantes que vendem as chamadas cervejas especiais com rótulos Made in Piauí. Além de festivais e encontros onde o produto é bastante apreciado pelos frequentadores. Mais do que gostar de tomar a bebida, diversas são as pessoas que buscam conhecimentos sobre a cerveja artesanal e estão a investir na carreira de mestre cervejeiro.

Luiz Carlos Oliveira - Jornal O Dia