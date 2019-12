Produção de soja no Piauí deve atingir 2,5 milhões de toneladas neste ano

A produção de soja no Piauí deve chegar a 2,5 milhões de toneladas na safra 2019/2020. A projeção é do diretor executivo da Associação dos Produtores de Soja do Piauí (Aprosoja-PI), Rafael Maschio. Atualmente, o estado produz cerca de 3,4 milhões de toneladas de grãos. O milho, por exemplo, representa 85% do Valor Bruto da Produção (VBP) no Piauí, dado considerado o BIP da atividade agropecuária.



Rafael Maschio fala da produção de soja no Piauí. Foto: Elias Fontenele

Atualmente, a soja lidera o ranking de produtos mais cultivados no estado. Ela deve continuar tendo um papel central e a expectativa da Aprosoja-PI é de que termine o ano com o crescimento de 15% na produção.

“A gente espera bater esse crescimento anual de produção em função tanto do aumento de área quanto no aumento da produtividade de outras culturas. A expectativa é bater 4,5 milhões de toneladas de grãos que foram atingidas na última safra 2018/2019 e, a expectativa de retorno quanto a produção de soja, seja de 2,5 milhões de toneladas que foi a mesma do período de 2017/2018”, disse Rafael Maschio.

O milho, segundo principal grão do Piauí, também deve crescer. A previsão atual de colheita que é de 1,84 milhão de toneladas, deve aumentar 21% do produto. O feijão e o arroz devem sofrer queda de colheita devido a redução da área plantada.

Apesar do crescimento, Rafael aponta dificuldades na infraestrutura do setor. “A gente tem buscado a infraestrutura principalmente no que diz respeitos as rodovias e também das redes de distribuição de energia elétrica. A maioria das propriedades do Cerrado piauiense ainda não tem esse atendimento por essas redes de distribuição”, aponta.

O volume de chuvas ainda está abaixo do esperado para o início do plantio de soja. A janela de plantio costuma iniciar entre o final de novembro e a primeira semana de dezembro.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia