Procurador Ednaldo Brito é nomeado para assessoria jurídica trabalhista da PGR

O Procurador do Trabalho Ednaldo Brito foi designado para atuar como membro auxiliar na Assessoria Jurídica Trabalhista do Gabinete do Procurador-Geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras. A portaria com a nomeação já foi publicada no Diário Oficial.

Sobre o novo desafio, o procurador ressaltou que irá desempenhar a função com zelo e compromisso. “É uma grande honra poder integrar a equipe de assessoramento jurídico trabalhista do Exmo. Procurador-Geral da República. Será uma experiência profissional marcante e desafiadora e espero contribuir positivamente para o bom desempenho da missão institucional do Ministério Público brasileiro junto ao Supremo Tribunal Federal”, pontua.





Foto: Ascom

Ednaldo Brito é membro do Ministério Público do Trabalho (MPT-PI) desde 2006. Iniciou a carreira como procurador do Trabalho em Imperatriz, Caxias e Picos até ser removido para Teresina, onde também já chefiou o órgão. O procurador é formado em Direito pela Universidade Estadual do Piauí, com especialização em Direito Constitucional pela UNISUL e mestrado em Direito pela Universidade Católica de Brasília, já foi técnico da secretaria de Fazenda estadual e analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí.

