Procurador do MPF solicita intervenção do Exército em protesto

O procurador do Ministério Público Federal do Piauí, Marco Túlio Caminha, protocolou um pedido para que o Exército e a Polícia Rodoviária Federal interfiram no protesto dos caminhoneiros. Mesmo após as medidas anunciadas ontem pelo presidente Michel temer (MDB), os manifestantes ainda bloqueiam o terminal de petróleo em Teresina.





Caminhões de combustível no terminal de petróleo de Teresina (Foto: Moura Alves/ODIA)

Em nota, o MPF informou que o objetivo é garantir a eficiência e agilidade na retirada dos manifestantes, que impedem a saída de caminhões-tanque. Desde ontem, o procurador Marco Túlio tenta essa desobstrução para que o abastecimento dos postos de combustíveis da Capital e do interior do estado sejam feitos.

Na sexta-feira (26), o Comando Militar do Nordeste anunciou o início da Operação Estrada Livre. As tropas atendem à determinação do Decreto Presidencial de Garantia da lei e da Ordem, assinado no dia 25 de maio.

Estão previstas ações coordenadas com as forças de segurança federais e estaduais, com foco no restabelecimento do abastecimento de itens básicos como combustíveis, alimentos e remédios e na normalização do transporte público.





Nayara Felizardo