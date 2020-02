Procura por procedimentos estéticos aumenta 20% no PI, diz cirurgião

Além de muito samba no pé, muitos piauienses querem cair na folia com o corpo perfeito para aproveitar o feriado de momo em grande estilo. Seja em bloquinhos de ruas ou prévias carnavalescas, alguns foliões aproveitam o momento e se voltam aos procedimentos estéticos para fazer “ajustes” que acham necessário às vésperas do carnaval.



Cirurgião plástico, William Machado. Foto: Ascom.

De acordo com o cirurgião plástico, William Machado, a procura por procedimentos estéticos aumenta 20% em relação aos outros meses do ano.

O cirurgião destaca ainda que as cirurgias mais desejadas nessa época do ano são:

Prótese mamária (silicone nos seios) Lipoaspiração (remoção de gordura de diversos locais diferentes corpo Botox (suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto) Procedimentos faciais (Rejuvenescimento facial, flacidez e tratamento de manchas)

"A procura pelos procedimentos antes do carnaval e até bem próximo da data é alta. Mas, sempre reforço que todo procedimento exige cuidados especiais no pós-operatório, em torno de duas a quatro semanas, a depender da cirurgia realizada", explica William.

Foto: Ascom.

Ainda de acordo com o cirurgião, existem alguns procedimentos possível de se realizar com até uma semana da véspera de carnaval. William conta que novas tecnologias têm facilitado o avanço dos métodos cirúrgicos e de anestesia, possibilitando cirurgias mais tranquilas.

"É possível realizar procedimentos estéticos às vésperas do carnaval. Botox e preenchimentos faciais, por exemplo, são procedimentos simples que exigem pouco tempo de recuperação, pois a duração da aplicação dura em torno de 10 minutos com liberação do paciente logo em seguida", pontua.

O profissional recomenda planejamento e, acima de tudo, que o paciente sempre procure ajuda médica. "Minha dica é planejamento. Se a intenção é curtir esta temporada com o corpo em dia, é interessante que o paciente consulte o cirurgião com antecedência", finalizou William Machado.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia