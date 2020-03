Procon Municipal fiscaliza venda de produtos de higienização

O Procon Municipal de Teresina inicia nesta tarde (18) um mutirão de fiscalização em estabelecimentos comerciais que vendem produtos relacionados à proteção e combate ao Coronavírus. Nos últimos dias, o órgão em recebendo diversas denúncias sobre a prática de preços abusivos na comercialização de itens como álcool em gel e máscaras hospitalares.



De acordo com o secretário Venâncio Cardoso, titular da Semdec (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico), sob a qual o Procon de Teresina é subordinado, no dia de hoje, os fiscais devem visitar em torno de 40 estabelecimentos. “Seja por motivo de denúncia ou por fiscalização educativa, a ideia é que a união faça a força para impedir que algumas pessoas queiram ganhar muito mais dinheiro em cima dos consumidores de Teresina em um momento de crise”, explica.



Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil

Denúncias devem ser feitas por e-mail

Em razão das medidas de contenção à pandemia de Coronavírus, o Procon de Teresina pede que quem precisar fazer denúncias, que use o e-mail do órgão no endereço [email protected]. Vale lembrar que somente o e-mail é o canal oficial de reclamações. As denúncias não podem ser feitas pelas redes sociais. É o que explica Nara Cronemberger, coordenadora geral do Procon Municipal. “Nossas redes sociais estão recebendo denúncias e reclamações. Quero deixar claro que este não é o canal correto para fazer este tipo de ação. Nós estamos recebendo a partir de agora, denúncias e reclamações via e-mail”.

Para fazer denúncias e reclamações por e-mail é necessário que sejam enviados digitalizados documentos como RG, CPF (ou CNH), Comprovante de Residência e demais documentos relativos à reclamação. Todas as queixas, obrigatoriamente, devem ser enviadas em anexo. Os números de telefone do Procon Teresina são: (86) 3216-3041 e (86) 3216-3040.

Maria Clara Estrêla