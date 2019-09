Procon Estadual recebe em média 40 denúncias por dia

serSomente na sede do Procon Estadual, localizada na zona Leste de Teresina, são recebidas cerca de 40 denuncias por dia. Além dessa unidade, a população pode contar ainda com atendimento no Procon Assembleia Legislativa e no Procon Municipal.



As empresas de telefonia e as concessionárias responsáveis pelo fornecimento de água e energia elétrica estão entre as principais empresas denunciadas pela população. Confira a reportagem de Lalesca Setubal:





Adriana MagalhãesLalesca Setubal