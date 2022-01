Procon divulga pesquisa de preços de materiais escolares; confira lista

Com a proximidade da volta às aulas no ensino privado, o mercado de materiais escolares está aquecido. Com isso, surgem muitas dúvidas de pais e responsáveis com relação ao melhor negócio. Para que o consumidor possa ter parâmetros de valores e identificar possíveis abusos, o setor de Fiscalização do Procon fez uma pesquisa de preços dos materiais escolares mais comuns de se comprar neste período. Confira a lista aqui.

Foto: Arquivo O Dia

A pesquisa foi realizada em vários estabelecimentos de diversas regiões de Teresina. Na tabela, consta o produto, com marca, local pesquisado, preço e a data da pesquisa. Segundo o Procon, a pesquisa não tem intenção de induzir a compra de nenhuma marca específica ou em nenhum estabelecimento específico, apenas de fornecer dados importantes aos consumidores, para que estes façam a melhor escolha conforme suas necessidades e condições financeiras.

Na tabela divulgada, o consumidor tem a opção de visualizar todos os produtos pesquisados ou apenas aqueles que lhe interessam, através de filtros localizados na parte superior direita da página. Também é possível filtrar por loja.

Com informações do MPPI.