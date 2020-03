Processo seletivo do IBGE para mais 2 mil vagas no Piauí é suspenso

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) decidiu adiar o Censo Demográfico para 2021 em razão do surto do novo coronavírus (Covid-19) no país. Com a medida, o concurso com 2.621 vagas temporárias para realização do levantamento no Piauí foi suspenso na terça-feira (17). Os candidatos que já pagaram a taxa de inscrição serão reembolsados.



Foto: Divulgação Internet.

O IBGE informou que Censo será realizado entre 1º de agosto e 31 de outubro de 2021. O levantamento terá como referência 31 de julho de 2021.

Foi estabelecido formalmente com o Ministério da Saúde o compromisso de realocar o orçamento do Censo 2020 em prol das ações de enfrentamento ao coronavírus no Brasil. No próximo ano, o valor será devolvido ao IBGE para realização do levantamento.

O Instituto disse também que analisa alternativas para a realização das pesquisas de modo que não envolvam visitas presenciais. Segundo as recomendações do Ministério da Saúde para evitar a disseminação do coronavírus, o atendimento presencial nas agências e demais unidades do IBGE está suspenso, por tempo indeterminado.

Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia