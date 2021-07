PRO Piauí Municípios vai investir mais de R$ 500 milhões na 2ª fase

A 2ª etapa do PRO Piauí Municípios foi lançada nesta terça-feira (08) pelo governador Wellington Dias e o coordenador do PRO Piauí e secretário da Fazenda, Rafael Fonteles. Para esta fase, está previsto o investimento de mais de R$500 milhões, contemplando todos os 224 municípios.



O PRO Piauí é um programa que levará obras a todas as cidades do Estado visando melhoria da infraestrutura, qualidade urbana dos municípios e de vida do povo piauiense, promovendo o desenvolvimento econômico e social do Piauí. Dentro os setores que serão contemplados estão pavimentação urbana e rural; mercados; praças; pontes; estádios; campos de futebol; quadras poliesportivas e sistema de abastecimento de água e esgoto.



A 2ª etapa contempla os anos de 2021-2022. Na área de asfaltamento, serão contemplados 65 municípios, com investimento de R$122 milhões. Somente em paralelepípedo, serão investidos R$190 milhões, atendendo 118 municípios.



Na área de água e saneamento, o PRO Piauí Municípios irá investir R$70 milhões em 57 cidades. Contemplando a área de lazer, como construção de estádios, campos de futebol e quadras poliesportivas, serão investidos R$33 milhões em 29 cidades. As intervenções em praças, mercados, pontes e urbanização em geral somam R$168 milhões em investimentos, que serão aplicados em 85 municípios.



“O PRO Piauí Municípios é um projeto que trabalha investimentos nos municípios de forma planejada com recursos próprios do Estado, com credibilidade e integração entre os parlamentares, além de setores privados que se integram. O objetivo é que a gente alcance em cada município soluções para melhorar a qualidade de vida. São cerca de R$600 milhões investidos agora em 2021 e 2022”, disse o governador Wellington Dias.



