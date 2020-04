Principais vítimas do Coronavírus em THE são homens entre 30 e 39 anos

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou na noite desta terça-feira (07) o perfil dos casos confirmados para o Novo Coronavírus em Teresina. A cidade atualmente possui três óbitos decorrentes da doença, 24 casos confirmados, 130 suspeitos e 425 descartados mediante exames. No total, são 579 casos notificados pelo Município. Mas o que chama atenção é o perfil dos pacientes contaminados.



Segundo a FMS, a maioria dos casos confirmados de Convid-19 na capital piauiense são de homens que possuem entre 30 e 39 anos de idade, ou seja, que estão fora do grupo de risco dos idosos. Esse padrão também foi percebido nos dados estaduais divulgados recentemente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi).

Conforme o levantamento feito pela Fundação Municipal, 66,6% das pessoas confirmadas para Coronavírus em Teresina são homens e apenas 33,4% são mulheres. 25% dos casos são de pessoas entre 30 e 39 anos e o grupo de risco dos idosos está assim discriminado: 16,6% dos casos são de pessoas entre 60 e 69 anos; 12,5% são de pessoas entre 70 e 79 anos; e apenas 4,2% dos casos são de pacientes entre 80 e 89 anos de idade.

Dos 24 casos confirmados para Covid-19 em Teresina, 66,6% possuem alguma comorbidade associada, como hipertensão, diabetes, obesidade ou problemas cardíacos. Outros 33,3% não apresentam nenhuma outra doença além da própria Covid-19. A taxa de internação na Capital está na faixa dos 12,5%, ainda abaixo da taxa de altas médicas que segue no percentual de 20,9%. Isto significa dizer que tem mais gente dando entrada nos hospitais com quadros suspeitos ou confirmados da doença, que gente sendo liberada porque teve uma melhora ou ficou curado.

Teresinense ainda insiste em descumprir o isolamento

Ainda na noite de ontem, o prefeito Firmino Filho usou suas redes sociais para fazer um novo apelo aos teresinenses que ainda insistem em descumprir o isolamento social. Vale lembrar que este é o único meio concreto disponível atualmente para combater e prevenir o Novo Coronavírus: trata-se de evitar que o vírus se espalhe.

De acordo com Firmino, Teresina vem tendo uma queda considerável no isolamento social. Só nesta terça-feira (07), a taxa de isolamento na capital caiu 10% em relação aos dias anteriores.

Para efeito de comparação, no último domingo (05), 66% da população cumpriu o decreto e ficou em casa, mas na noite de ontem, o percentual de isolamento estava na casa dos 54,1%, segundo os dados da FMS. Significa dizer que quase metade da cidade não está cumprindo com as medidas preconizadas pelos órgãos de saúde pública para evitar a disseminação da Covid-19.



O prefeito de Teresina tem usado as redes sociais para fazer apelos diários aos teresinenses para que cumpram o isolamento social - Foto: Elias Fontinele/O Dia

“Contraditório e preocupante se considerarmos que os casos confirmados e suspeitos continuam crescendo e hoje tivemos uma morte registrada por Covid-19”, disse o prefeito em sua rede social no dia de ontem. A morte à qual ele se refere foi contabilizada pela FMS ainda na noite de terça-feira (07).

Em seu apelo, Firmino concluiu: “vidas não são apenas números. São pessoas, vivências, sorrisos, parentes e amigos que mais importam. Vamos respeitar e levar a sério as ações que promovem a vida e combater o coronavírus”, finalizou.

Maria Clara Estrêla