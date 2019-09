Primavera começa hoje no Brasil e Teresina terá mais sol e calor

A primavera começou nesta segunda-feira (23) em todo o hemisfério sul. Mas se a estação é caracterizada pela chegada das chuvas nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, para os teresinenses ela trará mais sol. Isto porque a primavera é um equinócio, ou seja, o período em que os hemisférios sul e norte da Terra recebem a mesma quantidade de luz.

Significa dizer, basicamente, que aqui em Teresina, os raios solares incidirão com mais intensidade a partir de agora.



De acordo com o climatologista Werton Costa, até o decorrer da semana passada, o sol estava posicionado mais ao Sul de Teresina. A partir de hoje, ele ficará posicionado em cima da cidade, um pouco mais ao Norte do que estava antes.

“Teremos uma quantidade maior de insolação e temperaturas mais elevadas pela posição da Terra em relação ao sol. Recebemos uma quantidade maior de energia solar e isso impacta diretamente da seguinte forma: temperaturas maiores e baixa umidade”, explica.



A primavera, segundo a ele, tende a ser mais quente e seca no seu começo, e mais quente e úmida em seu final (fim de novembro e início de dezembro), quando devem começar a cair em Teresina as chuvas características da estação. Mas ele esclarece: não serão chuvas fortes. Elas serão passageiras e tampouco significam o começo do período chuvoso.

“Por enquanto, temos apenas a possibilidade de chuvas rápidas, as pancadas de chuva, lá para o começo de novembro. Até lá é sol, alta taxa de insolação, altas temperaturas e tempo seco”, finaliza o climatologista.

Maria Clara Estrêla