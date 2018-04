A Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta segunda-feira (2) o balanço da operação Semana Santa, deflagrada na última quinta-feira (29) para coibir infrações de trânsitos e reduzir o número de acidentes registrados nas rodoviais federais do Piauí. Durantes os quatro dias de intensificação da fiscalização, foram registrados 18 acidentes, resultando em 18 pessoas feridas e duas vítimas fatais.

As duas mortes foram registrada ainda na noite de ontem (1º). O primeiro acidente ocorreu por volta das 19h, no município de Amarante, quando uma pessoa foi morta e outras três ficaram gravemente feridas em uma colisão frontal. Jã o segundo óbito foi registrado na cidade de São João da Varjota, por volta das 23h, decorrente da colisão com um animal.

PRF registra 18 acidentes com duas mortes durante a Semana Santa no Piauí. (Foto: Divulgação/PRF)



Além dos acidentes, a PRF também registrou um grande número de infrações de trânsito durante o feriadão da Semana Santa. Ao todo, 973 veículos em excesso de velocidade foram flagrados por radares, número bem acima do registrado no ano de 2017, quando houveram 807 autuações por excesso de velocidade.

A PRF também flagrou 130 motoristas realizando ultrapassagem irregulares, 30 pessoas pelo não uso de cinto de segurança, 18 condutores por transportar crianças sem usar cadeirinha e 78 motociclistas sem usar capacete de segurança. De acordo com o órgão, foram lavrados 827 autos pelas mais diversas irregularidades.

Ainda nesse período, foram realizados 481 testes de alcoolemia, sendo 26 pessoas multadas e 8 detidas e encaminhadas à polícia judiciária.

De acordo com a PRF, grande parte dos acidentes está relacionada à imprudência dos motoristas. Por conta disso, o órgão tem intensificado tanto a fiscalização, quanto a educação no trânsito. O resultado é a diminuição no número de óbitos registrados nesse período, em relação ao mesmo período de 2017 quando foram registradas 3 mortes.



Nathalia Amaral