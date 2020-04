PRF recupera veículo de luxo furtado em SP cinco dias depois em Valença

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou na noite de quinta-feira (16) um veículo de luxo durante uma fiscalização de rotina na BR 316, no município de Valença do Piauí. De acordo com a PRF, o carro havia sido furtado há menos de uma semana na cidade de São Paulo e um homem de 26 anos foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos.



Veículo apreendido pela PRF. Foto: Reprodução PRF.

A PRF informou que as placas de identificação do veículo, que era uma Honda Civic LXS, chamaram a atenção dos agentes que estavam de plantão. Foi então que eles fizeram a abordagem ao condutor e após um levantamento da documentação pessoal e do veículo ficou contatado que o carro havia sido furtado no dia 11 de abril em São Paulo.

O condutor de 26 anos disse que não sabia da restrição do veículo e que o comprou por R$ 28 mil e mais um corola que deu na negociação. Ele foi encaminhado junto com o veículo à delegacia de Polícia Civil do Valença do Piauí para prestar esclarescimentos. O jovem poderá responder por receptação.

Adriana MagalhãesJorge Machado