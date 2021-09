PRF prende foragido da Justiça acusado de homicídio em Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um foragido da Justiça, na última quinta-feira (21), na BR 320, em Floriano. O homem de 34 anos, natural de Floriano, tinha contra si um mandado de prisão definitiva, expedido pelo Tribunal de Justiça do Piauí pelo crime de Homicídio.



O flagrante foi registrado quando o condenado compareceu na Unidade Operacional da PRF de Floriano para colher informações do recolhimento de uma motocicleta que está em seu nome. Após conferirem a documentação, os policiais constataram através de consulta aos sistemas, que havia um Mandado de Prisão em seu desfavor, expedido desde 21 de julho de 2021.





Foto: Ascom / PRF

O homem é conhecido no meio policial e foi detido e encaminhado à Polícia Civil no município de Floriano para a adoção das medidas cabíveis e cumprimento do mandado.

