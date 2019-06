Com a proximidade do feriado prolongado de Corpus Christi, a Polícia Rodoviária Federal realizará uma série de ações para garantir a segurança e a fluidez no trânsito nas rodovias federais no Piauí. Além de ações coordenadas de enfrentamento à criminalidade, serão realizadas fiscalizações de excesso de velocidade, embriaguez ao volante e ultrapassagens irregulares.



PRF intensifica fiscalização nas rodovias no feriado de Corpus Christi. (Foto: Divulgação/PRF)



Durante todo o período do feriado, policiais rodoviários federais reforçarão a fiscalização nos trechos com maiores índices de acidentes e crimes, de acordo com estatísticas. A PRF também contará com reforço na fiscalização de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam a ocorrência de acidentes graves, tais como o não uso do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação.

Viaje com segurança

A PRF recomenda algumas condutas aos motoristas com objetivo de evitar acidentes como: respeitar a sinalização, em especial os limites de velocidade; fazer revisões periódicas do veículo e conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono; manter uma distância mínima de segurança em relação aos demais veículos; em caso de chuva, redobrar os cuidados e reduzir a velocidade.

A PRF recomenda cuidado e realize o planejamento da sua viagem, tendo em vista que a BR 222 que liga o Estado do Piauí ao Ceará, encontra-se bastante danificada e o deslocamento por essa rodovia deve ser realizada com velocidades reduzidas. Pra quem vai se deslocar para o município de Pedro II para o Festival de Inverno deve redobrar a atenção tendo em vista que a BR 343 ainda se encontra com alguns trechos de buracos principalmente entre Teresina/PI e Campo Maior/PI.

Da Redação