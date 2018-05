PRF intensifica fiscalização em rodovias com Operação Corpus Christi

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) intensificou a fiscalização e policiamento ostensivo nas rodovias. As ações fazem parte da Operação Corpus Christi, que iniciou na madrugada de ontem (30/05) e segue até às 23h59 do dia 03/06, quando encerra o feriado prolongado. Durante a operação realizada em 2017, foram registrados 33 acidentes, com 22 feridos e 11 óbitos. Um desses acidentes envolveu um ônibus, que provocou a morte de nove pessoas.



O inspetor do núcleo de comunicação da PRF-PI, Jean Paiva, destacou que esse trabalho desenvolvido é feito na maioria das operações da Polícia Rodoviária, aumentando o efetivo de policiais principalmente nos trechos com maior concentração de fluxo de veículos e que ocorrem acidentes. O inspetor enfatiza que no ano passado houve um acidente muito atípico e que prejudicou as estatísticas da PRF, que visa diminuir os números de acidentes e mortes nas rodovias.





"Estamos vendo desde teça os locais com maior concentração de fluxo, aumentando os efetivos, fiscalizando excesso de velocidade com maior intensidade, principalmente evitando as infrações que causam maior índice de acidentes e com classificações graves. Cada feriado tem uma peculiaridade, no caso do Corpus Christi, um feirado cristão, as pessoas viajam para ficar com suas famílias. Infelizmente, muitas dessas pessoas não tem o hábito de dirigir nas estradas e acabam não se atentam que a forma de dirigir na cidade é diferente de dirigir nas rodovias", pontua.

O inspetor da PRF também esclarece que o fluxo de veículos nas rodovias deve aumentar, principalmente por conta da manifestação dos caminhoneiros. Ele explica que, com o fim do movimento, as rodovias estão sendo liberadas e muitos caminhões estão seguindo para fazer suas entregas. Além disso, também houve uma mudança na restrição de tráfego devido a esse movimento, ou seja, foi suspensa aquela determinação dos horários que veículos longos poderiam circular em dias de grande movimento.

"Com isso, haverá uma competição pela estrada entre caminhoneiros e carros de passeio, o que aumenta o risco de problemas. Portanto, as pessoas terão que ter atenção redobrada e paciência, porque o fluxo de veículos pesados vai aumentar e ficar intenso, já que esses caminhões estão começando a dispersar", conta inspetor Paiva.

Para diminuir esses índices de acidentes, a PRF promoverá, nesse período, reforço concentrado no policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários com maior incidência de acidentes graves e criminalidade, de acordo com dados estatísticos institucionais, garantindo aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito. Em trechos como as rodovias que ligam Teresina a Parnaíba, onde há presença de buracos na pista, o policiamento será intensificado. Durante os cinco dias de operação, a PRF também contará com reforço na fiscalização de motocicletas, com foco nas infrações que potencializam a ocorrência de acidentes e sua gravidade, como o não uso do capacete, equipamentos obrigatórios, sistema de iluminação e habilitação.

"Os acidentes são classificados pelas gravidades e os principais são causados inevitavelmente pelos motociclistas, que tem uma tendencia maior em não obedecer as normas, perincipalmente o uso do capacete. Já os veículos de passeio tem as ultrapassagens indevidas como as principais ocorrências, com excesso de velocidade e ocorrendo colisões frontais. Essas duas infrações normalmente andam juntas, o que aumenta a gravidade do acidente", conclui o inspetor da PRF.

Além do patrulhamento ostensivo, a PRF também promoverá ações educativas buscando sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro. Em alguns postos da PRF, o condutor será convidado a assistir a vídeos que mostram comportamentos inadequados no trânsito e as consequências dessas condutas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer uma reflexão sobre suas atitudes e assimilar novos hábitos.

A PRF recomenda algumas condutas aos motoristas com objetivo de evitar acidentes, como respeitar as placas de sinalização, em especial os limites de velocidade; fazer revisões periódicas do veículo e conferir o funcionamento dos equipamentos obrigatórios; planejar a viagem e evitar dirigir com pressa, cansado ou com sono; manter distância mínima de segurança em relação aos demais veículos; em caso de chuva, redobrar os cuidados e reduzir a velocidade.

Isabela Lopes