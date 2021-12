PRF inicia Operação Rodovida nas rodovias federais do Piauí

A Polícia Rodoviária Federal, junto ao Governo Federal, realizou o lançamento do Programa Rodovida na última terça-feira (14). A Operação se estenderá até o dia 06 de março de 2022, posterior ao período carnavalesco.

(Foto: Reprodução/PRF)

Neste ano a "Operação Rodovida" contará com o apoio do Sistema Nacional de Trânsito (SNT) para a coleta de mais dados durante as ações educativas e de fiscalização viária. O objetivo é aperfeiçoar o diagnóstico de mortes, atropelamentos, trechos de maior acidentalidade e outras ocorrências para implementar ações que reduzam a violência no trânsito.

Durante a operação, a PRF intensificará esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, principalmente aqueles relacionados a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da PRF