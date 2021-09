PRF inicia Operação Independência em todas as rodovias federais piauienses

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciará às 00h00 desta sexta-feira (03) a Operação Independência 2021 em todo o País. No Piauí, a PRF promoverá o monitoramento dos indicadores de acidentalidade e criminalidade, bem como o direcionamento de efetivo para esses pontos.

Será realizado policiamento ostensivo e preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez no trânsito. Também haverá atenção especial nas vias urbanas de grande fluxo de veículos e nos corredores de tráfego típico de feriados.

A expectativa da PRF é que haja um aumento no fluxo de veículos saindo de Teresina para diversos destinos do estado e fora dele. A PRF trabalha com um aumento na quantidade de veículos se deslocando principalmente utilizando a rodovia BR-343 com sentido à região norte do estado.

(Foto: Divulgação/PRF)

A ação contará com policiamento em escalas suplementares como forma de intensificar a fiscalização nos pontos onde há maior probabilidade de cometimento de infrações de trânsito que podem gerar acidentes graves. A PRF contará com um aporte de 30% no seu efetivo para a intensificação na fiscalização.

Entre os focos da fiscalização, as equipes deverão coibir o cometimento de infrações de embriaguez ao volante, ultrapassagens em locais proibidos, não uso do cinto de segurança, não uso do capacete e o controle de velocidade. O trânsito de motocicletas também será alvo de fiscalizações específicas da PRF durante todos os dias da operação, que termina às 23h59 da próxima terça-feira (07).

O pico de movimento na saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de sexta-feira (03) e durante todo o sábado (04). O retorno deve ter um fluxo maior de veículos de forma concentrada durante a tarde e a noite de terça-feira (07).

Os resultados operacionais dessa ação serão disponibilizados no dia 08/09/2021 em horário ainda a ser definido.



Orientações para uma viagem segura

A PRF orienta a todos os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens curtas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, mesmo que seu veículo seja novo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, sistema de suspensão, dos equipamentos obrigatórios , do nível do óleo e do radiador, entre outros itens.

É importante verificar a posse dos documentos de porte obrigatório: CRLV, CNH e outros documentos determinados por lei.

Tendo em vista que a maior causa de acidentes nas rodovias federais piauienses seja a falta de atenção na condução, a PRF orienta a todos os condutores a devida atenção ao ingressar na rodovia. Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.

(Foto: Elias Fontinele/O DIA)

Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo. As paradas eventuais no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros do veículo.

O uso do cinto de segurança e da cadeirinha para crianças é imprescindível, esses equipamentos podem fazer a diferença em caso de acidente.

Em caso de restrição de visibilidade em razão de condições climáticas desfavoráveis, a orientação é diminuir a velocidade, sem freadas bruscas; manter o farol baixo ligado (nunca usar farol alto); manter sempre uma distância segura em relação ao veículo que está à frente; sinalizar qualquer mudança de direção; não parar no acostamento (mas se precisar, procurar fazer o mais possível da pista) e após imobilizado, ligar o pisca-alerta; atravessar a cortina de fumaça / neblina somente em caso de visibilidade suficiente e sempre que visualizar focos de incêndios às margens das rodovias federais, disque 191.

Com informações da PRF

