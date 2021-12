PRF: acidentes em rodovias do Piauí reduzem 40% no feriado de natal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Piauí divulgou o balanço da Operação Natal, realizada entre os dias 23, 24 e 25 de dezembro, como parte da Operação Rodovida, que visa concentrar esforços interinstitucionais para reduzir a violência do trânsito, materializada através dos acidentes de trânsito.



Nestes três primeiros dias da Operação Natal, foram contabilizados 11 acidentes de trânsito, uma redução de 40% em relação ao mesmo período do ano de 2020. Neste mesmo contexto, houve uma queda no número de acidentes graves, feridos e mortos.



Em contrapartida, foram realizados 713 testes de etilômetro, um aumento de 620% em relação ao mesmo período do ano passado. Além disso, 22 pessoas foram autuadas e quatro já foram presas por embriaguez ao volante.

Esses esforços de fiscalização são direcionados principalmente para coibir infrações relacionadas a ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança e demais dispositivos de retenção obrigatórios, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos. Condutas essas que, historicamente, provocam índices elevados de letalidade.



A PRF também vem contando com equipes voltadas para ações de “Educação para o Trânsito”, que são ações destinadas a proporcionar oportunidades de reflexão visando mudanças comportamentais para humanização do trânsito. Mais de 1200 usuários das rodovias já participaram destas ações de educação para o trânsito até o momento.



A Operação Natal segue até as 23h59 deste domingo (26).



Restrição de Tráfego

26/12, domingo, das 16h às 22h.



Fica proibido o trânsito de Veículos ou Combinações de Veículos cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:



I- Largura máxima: 2,60 metros;

II- Altura máxima: 4,40 metros;

III- Comprimento total de 19,80 metros;

IV-Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 57 toneladas.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).



A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples.



