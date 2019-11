Previsão desta segunda-feira (25) é de pancadas de chuvas, diz climatologista

O céu terminou nesta segunda-feira (25) coberto de nuvens escuras e pôde ser visto em quase todos os pontos de Teresina. Segundo o climatologista Werton Costa, a previsão é de pancadas de chuvas com maior intensidade nas zonas Sul e Sudeste da Capital.



Werton Costa. Foto: Elias Fontenele.

“A nebulosidade vista é normal. Existe a possibilidade para pancada de chuvas que devem se concentrar com maior intensidade nas zonas Sul e Sudeste de Teresina. Também existe a possibilidade dela seguir para o Maranhão”, disse.

A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semar) informou que previsão para os próximos dias é de chuva forte nas regiões Sul, Sudeste, Sudoeste e Centro/Norte do Piauí. De acordo com a meteorologista Sônia Feitosa, dependendo da cidade, o acumulado de chuvas pode chegar a até 40 milímetros.

“No Sul do Estado, as chuvas já começaram e, quando inicia por esta região, mesmo não estando no período chuvoso, acontece aqui em Teresina também; por causa da umidade, o calor faz chover. Portanto, teremos [chuvas] de forma mais fraca na região Centro/Norte, e possibilidade de chuvas no Norte”, indica Sônia Feitosa.

Sônia Feitosa. Foto: Arquivo O Dia.

Ainda segundo a Semar, para dezembro, a tendência é que as chuvas aumentem, já que é quando tradicionalmente inicia o período chuvoso no Piauí. As temperaturas também vão cair em Teresina e é esperado que as chuvas com fortes ventanias continuem.

“As ventanias podem ter características como pouca chuva e muito vento, que iniciam à tarde. Isso acontece depois de um dia muito quente, quando alguma cidade está tendo umidade e chega em Teresina. Portanto, vai ser mais frequente por todo Piauí, já que as temperaturas continuam quentes”, pondera.

Previsão do tempo para os próximos dias

Desta forma, a previsão para esta terça-feira (26) é de mínima de 23°C e máxima de 36°C, com sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. A chance de chuva é de 80%, com volume de chuva de 15 milímetros.

Assim como na quarta-feira (27), quando há 90% de chances de chuva de até 10 milímetros. A temperatura mínima será de 23ºC e máxima de 37°C.

Recomendações

O climatologista Werton Costa recomenda que durante temporais é preciso evitar locais de alegamentos, de concentração de árvores, fiações elétricas e sempre seguir as orientações do Corpo de Bombeiros.