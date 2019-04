Previsão aponta pancada de chuva localizada em Teresina

O final de semana ainda promete ser de chuva em algumas regiões do Piauí. Segundo o instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), estão previstas pancadas de chuva no Maranhão e Piauí. No estado, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas no Sudeste e Sudoeste, com pancadas de chuva nas demais áreas.

Em Teresina, há variação de nuvens, com 80% de probabilidade de pancadas de chuva localizada, que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, especialmente à tarde e à noite. Para hoje é esperado cerca de 20 mm de volume de chuva.

A meteorologia aponta probabilidade de chuva no final da tarde deste domingo. A chuva deve vir acompanhada de ventos fortes e trovoadas (Foto: Jailson Soares/ODIA)

No litoral as chuvas dão uma trégua. Em Parnaíba, a previsão é de sol com nuvens e chuva rápida durante o dia e à noite, assim como em Ilha Grande. Apesar da redução dos volumes as duas cidades já acumulam mais de 300 mm de chuva nos seis primeiros dias do mês.

Segunda

Também há possibilidade de chuvas para esta segunda-feira (08) na Capital. O dia deve começar quente, com a presença de sol e aumento de nuvens e temperatura alcançando os 32º C, de máxima, e 24º C de mínima. Mas o tempo deve mudar à tarde, com probabilidade de chuva do final do dia e à noite. Para a segunda, o volume de chuva acumulado deve ser menor, em torno de 15 mm.

Com relação ao volume dos rios, o coordenador da Defesa Civil Municipal, Sebastião Domingos, explica que as águas estão sendo monitoradas e que, até o momento, não as barragens estão dentro do limite esperado. Segundo ele, as comportas não estão sendo abertas e as águas que estão sendo liberadas correspondem ao volume necessário para gerar energia elétrica.

“Até agora a barragem de Boa Esperança está com 85% do seu volume, mas o limite dela é de 95%. A partir desse valor é que as comportas são liberadas. A água que está sendo liberada é a que faz as turbinas funcionarem para gerarem energia. A barragem sempre está liberando água, então esse funcionamento é normal”, acrescenta Sebastião Domingos.

Isabela Lopes