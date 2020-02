Prestadores de serviço na Semec denunciam atrasos de salário

Uma prestadora de serviços na Secretaria Municipal de Educação (Semec) entrou em contato com a reportagem do Portal O Dia para denunciar atrasos no pagamento de salários. A mulher, que preferiu não se identificar, é funcionária da empresa Belazarte, terceirizada que presta serviços junto ao órgão da Prefeitura e disse estar há pelo menos dois meses sem receber seus proventos.



Por telefone, ela relatou: “os atrasos começaram no mês de dezembro do ano passado e nos últimos dois meses, persistiram. Hoje [dia 13 de fevereiro, quando ela fez contato com a reportagem], ligamos para a empresa e não há previsão do pagamento”.

A empresa Belazarte fornece pessoal para as funções administrativas e serviços gerais prestados à Secretaria Municipal de Educação, da Prefeitura de Teresina. O Portal O Dia entrou em contato com a Semec e, por meio de sua assessoria, foi informada de que os repasses à terceirizada estão sendo feitos no mesmo período de todos os meses, sem atrasos. A Semec disse ainda que são aproximadamente mil funcionários que prestam serviço ao órgão pela empresa Belazarte.

O Portal O Dia entrou em contato com a Belazarte Serviços de Consultoria Ltda, mas não obteve retorno em nenhum dos números disponíveis no site da empresa. A reportagem também entrou em contato com a terceirizada por e-mail, mas até o momento não obteve resposta. O espaço fica aberto para futuros esclarecimentos por parte da empresa sobre a situação.

Maria Clara Estrêla