Presos do Piauí terão direito a videoconferência com familiares

Por conta da pandemia do Novo Coronavírus, as visitas nos presídios do Piauí encontram-se suspensas após determinação da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). No entanto, para permitir aos detentos que eles mantenham seus vínculos afetivos com os familiares, está sendo implantado nos presídios piauienses um modelo de visita virtual por meio de videoconferência.



Ele funciona da seguinte forma: o detento permanece na sala de visitas do presídio acompanhado de um assistente penal que segura o aparelho celular durante a chamada com o familiar. O contato por vídeoconferência é todo monitorado pelos agentes.



Foto: Divulgação/Sejus

“Esse modelo foi pensado em virtude da prorrogação da suspensão das visitas familiares com o intuito de manter essa proximidade do reeducando com seus familiares, manter o afeto e também até para tirar essa preocupação tanto da família quando do interno quanto à situação que estamos vivendo”, explica o secretário de Justiça do Piauí, Carlos Edilson.

O modelo de visitas virtuais foi testado neste final de semana na Penitenciária Feminina de Teresina e deverá ainda esta semana ser implantado nos demais presídios piauienses.

Maria Clara Estrêla