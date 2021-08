Preso suspeito de estuprar 10 adolescentes em Tanque do Piauí

Um homem de 27 anos – que não teve a identidade revelada – foi preso acusado de estuprar cerca de 10 adolescentesdo sexo masculino no município de Tanque do Piauí, no Sul do Estado. Segundo o delegado de Elesbão Veloso, Felipe Andrade, responsável pelo caso, ele foi preso na última quinta-feira (12) e já foi transferido para a penitenciária.



“Esse rapaz foi preso em decorrência de um mandado de prisão preventiva. Ele está sendo acusado de vários crimes de estupro de vulnerável. As vítimas eram menores de 14 anos e já foram feitas diversas denúncias contra ele. Algumas delas ainda serão ouvidas pela delegacia e Conselho Tutelar”, disse.

O delegado disse ainda à reportagem que o homem confessou o crime. “Ele confessou sob a alegação que as relações sexuais eram consentidas. Contudo, o Código Penal Brasileira prevê que atos libidinosos com pessoas menores de 14 anos se configura como estupro de vulnerável. Outras vítimas ainda serão ouvidas nos próximos dias”, explica.

Ainda segundo a polícia, os abusos aconteciam na casa do acusado. Ele está sendo investigado por outros crimes, uma vez que mantinha relação de proximidade com as vítimas. “O homem é bastante conhecido na região e cometia os crimes em casa. Ele informou que tinha muitos afilhados. Estamos investigando outros crimes que ele pode ter cometido”, completa.

O crime só veio à tona depois do primeiro caso denunciado em Elesbão Veloso. Depois disso, outros adolescentes denunciaram o rapaz. “Um dos garotos denunciou o acusado e, depois disso, outros vieram denunciar também. A partir disso, as investigações começaram e terminaram com a prisão dele na última quinta-feira”, informou o delegado.

Após a prisão, o homem foi transferido para penitenciaria de Picos, também no Sul do Estado.

