Presídios do Piauí recebem sanitização para combate ao coronavírus

A Secretaria de Justiça iniciou, nessa quinta-feira (30), a sanitização de suas unidades penais. A ação, em parceria com o Corpo de Bombeiros do Estado, é mais uma medida de prevenção contra o coronavírus no sistema prisional piauiense. Até o momento, não há sequer suspeitas da doença dentro das unidades penais do Piauí.

A sanitização começou na Penitenciária José de Arimateia Barbosa Leite, em Campo Maior. Na oportunidade, todas as celas, pavilhões e a área externa do estabelecimento prisional. O serviço ocorrerá nas demais unidades ao longo do mês de maio.

De acordo com o diretor da Penitenciária de Campo Maior, Hermogem Paz, as orientações de prevenção ao coronavírus estão sendo cumpridas com rigor. "As ações que temos tomado são todas baseadas nas recomendações da Sejus e do Ministério da Saúde. Temos o controle desde a entrada de presos, onde eles passam por uma espécie de quarentena em celas específicas e são observados pelo nosso Setor de Saúde. Além disso, é obrigatório o uso de máscaras por todos os funcionários da unidade", frisou Hermogem.

O Secretário de Justiça, Carlos Edilson, ressalta que a Sejus não está medindo esforços para manter as unidades penais do Estado protegidas durante a pandemia. "Reforçamos a alimentação suplementar e entrega de materiais de limpeza e higiene pessoal em todas as unidades. Agora, estamos sanitizando os estabelecimentos penais a fim de garantir ao máximo essa proteção. Agradecemos ao Coronel Carlos Frederico, Comandante do Corpo de Bombeiros, por nos atender nessa demanda."

Da redação